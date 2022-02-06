كورونا اليوم: هذا ما يحدث عند الإصابة لمدة 10 أيام.. ومفاجأة بشأن أصل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

10 أيام إصابة تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات

كشف عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض "كوفيد -19" على العمر البيولوجي للشخص.

وقال في حوار مع راديو "سبوتنيك" إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى "شيخوخة" الجسم لمدة عشر سنوات، وفقا لروسيا اليوم.

الصحة العالمية: لا يزال مكان ظهور الفيروس ومتى وكيف نشأ أحد ألغاز جائحة كورونا

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال لقائه برئيس الوزراء الصيني لإجراء محادثات حول كورونا، عن أنه ناقش معه التحقيق المتوقف في أصول وباء كورونا والذى لا يزال يمثل لغزًا حتى الآن، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

أنشأت منظمة الصحة العالمية العام الماضي المجموعة الاستشارية العلمية حول أصول مسببات الأمراض الجديدة (SAGO) ودعت الصين إلى تقديم بيانات أولية للمساعدة في أي تحقيق جديد.

الصحة للمواطنين: ارتدوا الكمامة وتجنبوا الأماكن المزدحمة للوقاية من كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية من كورونا ومتحوراتها من خلال ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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