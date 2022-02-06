هذا ما يحدث لجسمك عند مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بفارغ الصبر، مباراة نهائي البطولة، التي ستلعب مساء اليوم، وفوز المنتخب الوطني وتتويجه بالبطولة.

وإذا كنت من المهووسين بكرة القدم فقد لا تعلم عن التغييرات التي تحدث في جسمك وتسببها مشاهدة مباراة الفريق المفضل، تابعنا في السطور التالية لتعرف أهم الأشياء التي تحدث في الجسم من فوائد نفسية وأضرار صحية.

فوائد نفسية

قد أثبتت الدراسات العلمية أن مشاهدة المباريات له فوائد لعقلك وصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد مشاهدة مباريات كرة القدم لصحتك، وفقاً لما ذكره موقع womackband.

-تحسين المزاج

مشاهدة كرة القدم يمكن أن تحسن حالتك المزاجية خلال فترة الاكتئاب، لأنها تزيد من هرمونات السعادة مثل: الدوبامين، خاصة عند فوز الفريق كما تحفز الأنشطة العصبية في الدماغ التي تؤدي بدورها إلى انخفاض مستوى هرمون التوتر.

-الاسترخاء

يساعدك مشاهدة المباريات على الاسترخاء والتخلص من الضغوط النفسية بعد العمل المجهد، وتوفر لك الراحة والهدوء النفسى بإلهاء عقلك لبعض الوقت فى نشاط آخرغير الأنشطة اليومية التى تسبب الإجهاد والتوتر، كما توفر مشاهدة كرة القدم وقتًا ممتعًا من أنشطة الحياة اليومية.

التنفيس عن الضغوط

تسمح مشاهدة كرة القدم بعمل بعض السلوكيات التي قد لا يُسمح بها في مكان آخر مثل: الصراخ، والهتاف ورسم وجهك وحتى إزالة قميصك أو تي شيرت في موعد أو في حفل عشاء.

النشاط البدني

إن الهتاف والاحتفال أثناء مشاهدة اللعبة يوفر بعض النشاط البدني وخاصة عند حضور المباراة في الاستاد، ولكن الأكثر من ذلك إذا ألهمتك تأثيرات كرة القدم في المشاركة في لعب الرياضة بنفسك.

أضرار جسدية

هناك مخاطر صحية قد يتعرض لها المشجع يجب الحذر منها، وهي كما يلي:

تأثر العظام

يؤثر الجلوس فترة طويلة على العظام والمفاصل، ويقلل من عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وربما يصل الأمر إلى مشكلات بالقلب.

الضغط العصبي

يؤدي الضغط العصبي الناجم عن مشاهدة المباريات إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية وغيرها من المشكلات الصحية.

الاكتئاب

عندما يتعرض الفريق المفضل للخسارة في نهايات المباراة أو يصاب أحد اللاعبين المفضلين، يشعر المشاهد بأن الحياة لا تساوي شيئًا دون كرة القدم، وربما تنتابه أعراض الاكتئاب.

-مشكلات لأصحاب الأمراض المزمنة

لا ينصح بمشاهدة أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة بمشاهدة المباريات الرياضية، مثل مرضى السكري ومشكلات القلب، لتعرضهم للضغط العصبي وتناول مأكولات غير صحية.

- زيادة ضربات القلب

أوضحت الدراسات أن ضربات القلب ترتفع إلى 75% لدى مشاهدي التلفاز، بل تصل إلى 110% لدى مشجعي الألعاب الرياضية.

-النسيان

من الممكن أن ينسى المرضى تناول الأدوية الخاصة بهم عند مشاهدة المباراة، بل وربما يتسبب الأمر في مشكلات بالمنزل عند الإغفال عن الأطفال أو نسيان الطعام على النار وغيرها.

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