مفاجأة لـ صلاح.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة مصر والسنغال بنهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مساء اليوم الأحد، نظيره المنتخب السنغالي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " باول بيا ستاديوم"، وتقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وتوقعت "عبير"، أن يفوز منتخب مصر على نظيره السنغالي في مباراة اليوم، شرط اجتهاد اللاعبين في الملعب، كما توقعت تألق قائد مصر محمد صلاح، وتقديم أداء أفضل من ساديو ماني، نجم السنغال، وزميل صلاح في نادي ليفربول.

ومن خلال التشكيل المتوقع للمنتخبين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم مصر والسنغال كالتالي:

- نجوم منتخب مصر:

محمد أبو جبل حارس مرمى.. ٢٩ يناير ١٩٨٩ (برج الدلو)

لديه طاقة وتركيز، ولكن من المهم أن يحمي نفسه من أي إصابات.

محمد عبد المنعم مدافع.. ١ فبراير ١٩٩٩ (برج الدلو)

يخطط جيدا لكل خطوة ويحسن توجيه جهوده ويحقق مكاسب، ومن المهم أن يحمي نفسه من أي إصابات.

حمدي فتحي لاعب خط وسط.. 29 سبتمبر 1994 (برج الميزان)

قد يكون مشوشا بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

مصطفى محمد مهاجم.. 28 نوفمبر 1997 مهاجم (برج القوس)

ليس في أفضل حالاته، لكنه يمتلك حماسا وطاقة، وسرعة بديهة ويقظة وقد يجعل ذلك ردود فعله سريعة أمام أي مفاجآت.

محمد صلاح مهاجم.. 15 يونيو 1992 مهاجم - (برج الجوزاء)

طاقته كبيرة، يحسن تنظيم جهوده ويوظف جيدا حركته، كما لديه قدرة على التخطيط الجيد لكل خطوة، والحظ يساعده على استغلال الفرص لتسديد أهداف.

- نجوم منتخب السنغال:

إدوارد ميندي.. ١ مارس ١٩٩٢ – حارس مرمى (برج الحوت)

قد يكون لديه حظ كبير في مباراة اليوم، وسيكون يقظا وفيكامل تركيزه.

خاليدو كوليبالي مدافع.. ٢٠ يناير ١٩٩١ (برج الجدي).

قد يكون مشتتا وتركيزه وطاقته أقل.

شيخو كوياتي لاعب خط وسط: ٢١ ديسمبر ١٩٨٩ (برج القوس)..

القمر في وضع إيجابي يمنحه حماسا وطاقة

إدريسا جاي مهاجم.. ٢٦ سبتمبر ١٩٨٩ (برج الميزان)..

قد يكون مشتتا وتركيزه أقل

ساديو ماني مهاجم: ١٠ أبريل ١٩٩٢ (برج الحمل)

يمتلك تركيزا كبيرا، وروح تعاون مع زملائه، ولديه رغبة في السيطرة.

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