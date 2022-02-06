5 أماكن لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مباراة من العيار الثقيل، عندما يصارع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره المنتخب السنغالي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، على أرضية ملعب باول بيا ستاديوم.

وسبق والتقى منتخبا مصر والسنغال قبل مباراة نهائي أمم إفريقيا، في 13 مباراة، بواقع 11 مباراة رسمية، ومباراتين وديتين، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز في 7 مواجهات، والتعادل خلال مواجهتين، بينما انتصر المنتخب السنغالي في 4 مباريات.

وفي ظل حرص البعض على متابعة المباريات خارج المنزل في تجمعات صغيرة، يرشح لكم الخليج 365 5 أماكن يمكن من خلالها مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، اليوم الأحد.

المقاهي الشعبية

تشهد المناطق الشعبية في مختلف أنحاء مصر، تجمعات عديدة لمتابعة مباريات كرة القدم، خاصة التي يكون فيها المنتخب الوطني طرفا أو النادي الأهلي أو الزمالك، وبالتالي ستكون مكانا رائعا لمتابعة قمة مصر والسنغال اليوم.

الكافيهات

من المعروف أن المصريين يحبون متابعة مباربات كرة القدم على "الكافيهات" وسط التجمعات مع التشجيع القوي والتصفيق الحار، ولذلك يمكن متابعة مباراة مصر والسنغال في "كافيهات" منطقة وسط البلد، أو مصر الجديدة، أو حتى الأماكن الشعبية.

النوادي الرياضية

مع كل مباراة لمنتخب مصر، تفتح النوادي الرياضية أبوابها لأعضائها لمشاهدة هذه المباريات الحماسية، عن طريق توفير شاشات عرض كيبرة لنقل اللقاء، وبالتالي ستكون مباراة مصر والسنغال محل متابعة الكثيرين في النوادي الرياضية، كنادي الجزيرة والنصر والأهلي والزمالك وغيرهم.

مراكز الشباب

اعتادت مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة في جميع أنحاء مصر، على توفير شاشات عرض كبيرة لنقل مباريات منتخب مصر المهمة للمصريين.

على سبيل المثال لا الحصر، أعلن محافظ بني سويف فتح 100 مركز شباب ونادي على مستوى المحافظة، لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين منتخبي مصر والسنغال، كما أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم تجهيز عدد 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء لمشاهدة اللقاء.

النقابات

يمكن لفئات عديدة من المصريين، وتحديدا أعضاء النقابات المختلفة في مصر، كنقابة المحامين والصحفيين والمهندسين والصيادلة، متابعة مباراة مصر والسنغال في جو رائع ليلا، مع الأسرة أو الأصدقاء.

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