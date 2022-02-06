الامارات | المغرب.. جرافات تشرع في ردم أشغال «حفرة ريان»

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. جرافات تشرع في ردم أشغال «حفرة ريان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت السلطات المغربية المحلية بدوار إغران عمليات ردم الأشغال التي جرت من أجل الوصول إلى الحفرة المائية التي علق بها #الطفل_ريان.

ووفق مصدر من السلطة المحلية، فقد عادت الجرافات للاشتغال لكن هذه المرة من أجل ردم الحفرة. كما وصلت حسب صحيفة هسبريس تعزيزات لوجستيكية (جرافة واحدة) انطلقت من مركز تمروت إلى دوار إغران.

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