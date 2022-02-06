الامارات | قصة الصخرة المتسببة في وفاة #الطفل_ريان.. تكسيرها استغرق 3 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الصخرة المتسببة في وفاة #الطفل_ريان.. تكسيرها استغرق 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مغربي، عن سبب تأخر عملية الوصول إلى #الطفل_المغربي_ريان أسير البئر العميقة.

وقال المصدر المغربي، إن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، وتحديداً أن عمليات الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة، وفق صحيفة هسبريس المغربية.

وأشار إلى أن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل #ريان، تطلب تكسيرها أكثر من ثلاث ساعات متواصلة للوصول للطفل.

وكان رجال الإنقاذ أعلنوا أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في #البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

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