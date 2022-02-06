"مش قادر تقوم من السرير".. ما الأسباب ومتى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يشعر الجميع بعدم القدرة على الاستيقاظ من وقت لآخر، ولكن إذا لم تختفِ الحاجة الملحة للبقاء في السرير، فربما تكون مصاب بالديسانيا، ويمكن أن يكون مرتبطًا بحالات صحية خطيرة، لذلك من المهم معرفة أسباب وعلاج الديسانيا، وفق ما ذكر موقع "healthline".

ما هو الديسانيا؟

الديسانيا ليس مثل النعاس ومن الناحية الطبية ، قد يكون dysania معروفًا بشكل أفضل إما بالقصور الذاتي أو التعب بالإضافة إلى إنه شعور طويل الأمد بأنك غير قادر على النهوض من السرير وحتى عندما تتمكن من الاستيقاظ، ترغب في العودة للنوم مرة أخرى.

أسبابها؟

1. التهاب الدماغ والنخاع العضلي ومتلازمة التعب المزمن (ME / CFS):

يشعر الأشخاص المصابون بـ ME / CFS بالتعب سواء حصلوا على ليلة نوم جيدة أم لا، ويحدث ذلك بعد عدوى أو اضطراب مناعي أو إجهاد شديد أو ارتباط وراثي أيضا.

2. الاكتئاب:

الاكتئاب و الديسانيا مرتبطان، وذلك لأن الاكتئاب يسبب لك صعوبة في النوم، وقلة النوم تؤدي بعد ذلك إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، وفي بعض الأحيان يؤدي التعب الناجم عن حالة صحية أخرى (مثل ME / CFS) إلى الاكتئاب.

3. الحزن:

بالنسبة لبعض الأشخاص، غالبًا ما تأتي الفترة التي تلي الخسارة العميقة بآثار عاطفية مثل الحزن العميق والغضب والقلق والشعور بالذنب. ومن التأثيرات الجسدية التي يسببها الحزن الديسانيا ومشاكل القلب وتغيرات جهاز المناعة واضطرابات النوم.

4. اضطرابات النوم:

أفاد المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أن هناك ما يقرب من 80 اضطرابًا مختلفًا للنوم، أي منها يجعلك تشعر بالإرهاق وعدم القدرة على النهوض من السرير في الصباح، ويعد الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعًا.

5. اضطرابات الغدة الدرقية:

أمراض الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية ومرض هاشيموتو (المعروف أيضًا باسم التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو)، الشعور بالإرهاق المستمر، ويستمر الشعور بالإرهاق لأشهر أو سنوات إذا لم يتم علاج اضطراب الغدة الدرقية.

6. المرض القلبي:

يمكن للعديد من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية أن تجعلك تشعر بالتعب الشديد حتى في الصباح الباكر، وإذا كنت تدخن أو تعاني من زيادة الوزن أو تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الرئة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

نظرا لأن الديسانيا من أحد أعراض الحالة الصحية الأساسية، فمن المهم التحدث إلى الطبيب على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية:

ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

الصداع الشديد وآلام في البطن وآلام في الظهر أو ألم في الحوض.

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