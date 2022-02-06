4 علامات مؤكدة على الإصابة بـ كورونا طويلة الأمد.. وإليك ما يجب فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني البعض من أعراض مختلفة عند الإصابة بفيروس كورونا، بعضها يستمر لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء عدوى كورونا الأولية.

وحدد العلماء عدة علامات تنذر بالإصابة بكورونا طويل الأمد، وفقا لموقع eatthis.

علامات مختلفة للإصابة

وقد يؤدي فيروس كورونا لفترات طويلة إلى صعوبة التركيز أو تذكر الأشياء، فقالت امرأة فقدت وظيفتها بعد أن عانت من "20 عرضًا مختلفًا" لـ" كوورنا الطويلة" إنه يتباطأ عقلها وأنها تفعل شيئًا واحدًا في كل مرة حيث يصعب القيام بمهام متعددة."

وقالت أخرى في أوائل الثلاثينيات من عمرها إنها لم تستطعم أو تشم منذ أكتوبر، وقالت أنها قد عانت من ارتفاع ضغط الدم.

أما بالنسبة للسعال المستمر قال "توم" من ساكرامنتو بكاليفورنيا: "لقد أصبت أنا وزوجتي بفيروس كورونا في صيف عام 2020، وبالرغم من أن اصباتي استمرت لمدة أربعة أيام فقط، لكن السعال لم يختف تمامًا، حتى بعد مرور أشهر مازلت أعاني من السعال.

آراء خبراء

يقول الخبراء إن 4 علامات يمكن أن تكون متنوعة، فأشار الدكتور جيسون جولدمان ، طبيب الأمراض المعدية والباحث في المركز الطبي السويدي، إلى أن بعض هذه الأسباب المستمرة هي أشياء مثل تلف الأنسجة، أو الالتهاب أو المناعة الذاتية أو استمرار الفيروس أو المستضد الفيروسي، أو حتى العوامل النفسية.

وأَضاف "جولدمان" أن الأسباب والتأثيرات متنوعة للغاية، وكذلك أوقات التعافي، لافتا إلى أن هناك الكثير من المرضى الذين يعانون من التعب المستمر أو ضباب الدماغ.

ولكن أشار إلى أن هذه الأعراض تختفي في غالبية المرضى، ولكن هناك مرضى آخرين قد يكون لديهم تلف دائم في الأنسجة على سبيل المثال، وأن أيضًا بعض مشاكل التنفس التي قد تتطور بعد كورونا

أعراض مزمنة مستمرة، ومنها:

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

التعب والإرهاق المستمر بعد الأنشطة البدنية أو العقلية (المعروفة أيضًا بالضيق التالي للجهد)

صعوبة في التفكير أو التركيز

سعال

ألم في الصدر أو المعدة

صداع الرأس

ضربات القلب السريعة أو الخفقان

آلام المفاصل أو العضلات

الشعور بالوخز

إسهال

مشاكل النوم

حمى

الدوخة عند الوقوف (الدوخة).

تغيرات في المزاج

تغير في الرائحة أو الطعم

التغييرات في دورات الحيض

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن لديك كوفيد الطويل؟

يجب عن الشعور باستمرار أعراض كوفيد، طلب الطبيب والبحث عن علاج أعراض ما بعد الإصابة.

قال الدكتور جولدمان إن هناك دراسة كبيرة جدًا بدأت منذ بعض الوقت، في المعاهد الوطنية للصحة والتعاون مع الوكالات الأخرى لفهم الآليات المسببة لمتلازمة مابعد فيروس كورونا.

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