الامارات | معلمة مصرية منعت الطلاب من "الغش" فتعرضت لتهديدات.. وخرجت بحماية الشرطة !

شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة مصرية منعت الطلاب من "الغش" فتعرضت لتهديدات.. وخرجت بحماية الشرطة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المعلمة المصرية التي تعرضت للاعتداء والضرب وخرجت في حماية الشرطة لمنعها الغش الجماعي في إحدى المدارس بالدقهلية تفاصيل الواقعة الغريبة.

وقالت وداد حمدي عبد الحميد وكيلة مدرسة ثانوية للبنات ورئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري الإعدادية في السنبلاوين في محافظة الدقهلية إنها شنت حربا ضد الغش خلال امتحانات نصف العام الدراسي ساندها فيها مدير الإدارة التعليمية، ولذلك تعرضت للاعتداء والضرب من جانب الأهالي وأولياء الأمور الذين كانوا يريدون تغشيش أبنائهم.

وأضافت أن إحدى السيدات ذهبت لشقيقها قبل الواقعة بأيام وأخبرته بوجود نوايا من أولياء الأمور بالاعتداء بالضرب عليها وطلبت منه إبلاغها لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

وذكرت المعلمة المصرية في حديث لها مع "العربية.نت" أنها بالفعل وصلتها تهديدات على هاتفها الجوال، ولكنها لم تستجب لها وطالبت الطلاب بعدم إدخال الهواتف المحمولة للامتحان مهددة بسحب أي هاتف.

وأشارت إلى أنها فوجئت بهاتف بحوزة إحدى الطالبات، ومع ذلك عاملتها كأم ولم تتخذ الإجراءات المعروفة والمعتادة في مثل هذه الوقائع، مؤكدة أن الطالبات نقلوا لأهاليهم معلومات غير حقيقية عما يحدث داخل اللجان وهو ما أثار غضبهم تجاهها.

وتابعت أن أولياء أمور الطالبات اعتادوا على إنجاح أبنائهم بأي طريقة، حتى لو كانت عن طريق الغش، ولذلك واجهت حالات غش كثيرة داخل اللجان ووقفت ضدها وكانت النتيجة أن أولياء الأمور ثاروا وتجمهروا حول المدرسة لإرهابها وهتفوا بهتافات جماعية ضدها.

وقالت إنها اضطرت إزاء ذلك لإغلاق باب المدرسة ومنع دخول أحد حرصا على أوراق الإجابة ومنع سرقتها، واتصلت بمدير الإدارة التعليمية ومأمور قسم الشرطة الذي أمر بإرسال قوة أمنية لحمايتها وحماية المدرسة وإخراجها وسط المتجمهرين الذين تناوبوا عليها بالضرب والسباب.

وذكرت المعلمة أن وزير التعليم وعد باتخاذ قرارات قوية لحماية المعلمين ومنع الغش الجماعي في المدارس.

وكان فيديو جرى تداوله قد كشف تفاصيل الواقعة حيث تجمهر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة محمد الشقري الابتدائية بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية شمال القاهرة أمام المدرسة وتهديدهم بضرب معلمة تدعى وداد حمدي لرفضها محاولات تدخلهم والسماح بالغش الجماعي لأبنائهم الذين كانوا يؤدون امتحانات نصف العام الدراسي.

ووسط هذه المحاولات وصلت قوة أمنية وتمكنت من إخراج المعلمة.

وتقدمت المعلمة ببلاغ ضد المعتدين عليها خاصة بعد علمها أنهم اعتادوا على تسهيل الغش لأبنائهم مضيفة أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم تواصل معها بعد الأزمة وقدم الشكر لها.

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