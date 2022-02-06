ما الفرق بين أنواع أواني الطهي ومحاذير كل منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ربات المنزل دائما تبحث عن الطعام الأفضل لصحة أطفالها والغني بالعناصر الغذائية اللازمة لصحتهم، ولكن كثيرات تهمل نوعية الأواني التي تطهي بها الأطعمة والتي تؤثر بنسبة كبيرة على صحة الطعام وجودته، بل إن بعض الأنواع تتسبب في تغير طعم ورائحة الطعام، لذلك يجب على السيدات معرفة الأنواع المختلفة لأواني الطهي لاختيار الأنسب لصحتها وصحة أسرتها.

وفي التقرير التالي نقدم لكم الأنواع المختلفة من أواني الطهي والمحاذير الخاصة بكل نوع منها، وفق ما ذكرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك".

الأواني المصنوعة من الألومنيوم :

لا يخلو أي منزل من حلل الألومنيوم لعدة أسباب، منها انتشاره في فترة معينة وكونه الأرخص في الأسواق، كما أنه لا يتطلب العناية الكبيرة عند التنظيف مثل التيفال أو الجرانيت، إضافة إلى أنه معدن خفيف الوزن وجيد التوصيل للحرارة، ولكن لابد على ربة المنزل أن تعلم أن الألومنيوم غير آمن في حفظ وتخزين الطعام، كما أنه يجعل رائحة بعض الأطعمة أكثر نفاذاً خاصة مثل "الكرنب".

بالإضافة إلى أن الأواني الألومنيوم تتفاعل أيضًا مع الأطعمة الحمضية مثل الخل أو الليمون والصلصة، إذ تعمل هذه الأطعمة على إذابة طبقة رقيقة من الألومنيوم وبالتالي يتسرب في الجسم ويصعد مع الدم إلى طبقات المخ العليا، مما يدمر خلايا المخ ويسبب الشيخوخة المبكرة، لذا إذا كنتي مضطرة لاستخدام مثل هذا النوع، فيجب عدم ترك الطعام به فترات طويلة، وعدم حفظ الأطعمة به في الثلاجة.

الأواني الاستانلس استيل :

يعتبر الاستانلس استيل من أفضل الأنواع المستخدمة في الأواني، ومصنوعا من مجموعة معادن مخلطة لا تصدأ، لذلك هو الأكثر صحة من غيره، ولا يتفاعل مع الطعام أو يتأثر بالأحماض، ويوجد منه أنواع خفيفة الوزن وأخرى ثقيلة، ويصلح هذا النوع لطهي كافة الأطعمة ويحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، ويجب عليك عند شرائه اختيار النوع الثقيل منه والمغلف بالألومنيوم أو بالنحاس كطبقة داخلية أسفل الحلة بحيث تكون قاعدة سفلية سميكة للحلة حتى لا يلتصق بها الطعام نتيجة الحرارة، ومن الأفضل دائما خفض الحرارة عند استخدامه.

البايركس:

أكثر ما يميز هذا النوع من الأواني هو مظهره الأنيق، كما أنه شفاف وبالتالي يمكنك رؤية الطعام بداخله بشكل جيد، وتنظيفه سهل للغاية، ولا يغير من نكهة الأطعمة، بالإضافة إلى إنه مصنوع من الزجاج، ولكن عليك الحذر والتفريق بين أنواعه، حيث إن هناك زجاجا يتحمل حرارة الفرن، وآخر يتحمل حرارة النار المباشرة، وهناك نوع آخر لا يستعمل في الطهي على النار، بل يمكن حفظ الطعام به، كما عليك الحذر عند استخدامه، فهو يحتاج إلى معاملة خاصة لأنه سهل الكسر.

التيفال :

الأواني التيفال مصنعة من مادة التفلون، وأكثر ما يميزها هو سهولة تنظيفها بعد الاستخدام، بالإضافة إلى إنا لا تتطلب الجهد مثل الألومنيوم، وأغلب الفتيات المقبلات على الزواج يلجأن لهذا النوع، ولكن بعضهن لا تعرف أضراره وطريقة الاستخدام الصحيحة له، لأنه إذا تم استخدام سكين أو ملعقة من الألومنيوم معه يتعرض للخدش، وذلك خطر لأن الإناء يحتوي على مخاطر التفلون والألومنيوم معًا، لذلك عليكي استخدام الملاعق الخشب أو السيليكون في تقليب الطعام بهذا النوع من الأواني، واحذري كذلك من وضع التيفال على درجة حرارة عالية، لأن عند وضعه على درجة الحرارة 250 درجة، تنفصل مادة التفلون ويبدأ في الذوبان مع الطعام، وهذا يسبب مشاكل كبيرة لصحتك وصحة عائلتك .

الأواني السيراميك :

تشبه التيفال في سهولة استخدامها وتنظيفها لأنها غير لاصقة للطعام، ولكن إذا تعرضت للخدش يفضل عدم استخدامها مثل التيفال، لأن مادة الألومنيوم الموجودة بها تتفاعل مع الطعام وتسبب ضررا شديدا، لذا يجب استخدام الملاعق الخشبية والسيليكون معها.

الجرانيت:

الأواني الجرانيت انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وهي مصنوعة من مادة الجرانيت غير الضارة أو القابلة للخدش، وتختلف عن التيفال أو السيراميك في عدم قابلية خدشها، وبالتالي لا يشترط استخدام الملاعق الخشبية معها، ومن مميزاتها أيضًا وجود الكثير من الألوان منها، ما يضفي بهجة لشكل المطبخ، ولكن عليكي التأكد عند شرائها من خلوها من مادة الرصاص، وذلك بقراءة المعلومات الموجودة عليها من الخارج.