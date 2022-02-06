هل يزعجك الشخير ليلا؟.. احذر تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعا أهمية النوم خاصة بعد العودة منهكًا بعد يوم طويل من العمل الشاق، لكن يفسد الشخير هذا النوم، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب تؤدي إلى هذه الحالة الصحية، إضافة إلى تناول بعض الأطعمة في كثير من الأحيان يساعد في إرخاء عضلات الحلق ، ما يسبب هذه الحالة.

لذا, في التقرير التالي، نذكر لكم مجموعة من الأطعمة التي عليك التوقف عن تناولها قبل النوم، تجنبا لحدوث الشخير، وفقا لموقع "timesofindia".

- دقيق القمح

دقيق القمح المعالج ليس مفيدًا للصحة، وذلك لأنه يسبب الالتهاب ويعزز الجزيئات التي تسبب إفراز المخاط ، ما يقيد مجرى الأنف ويؤدي إلى الشخير.

- المشروبات السكرية:

شرب المشروبات السكرية أو تناول الأطعمة السكرية ليلًا يمكن أن يكون السبب الرئيسي للشخير الصاخب، لأن السكر المعالج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أنسجة الحلق ويسبب الشخير، لأنه يزيد من الإنتاج الطبيعي للبلغم ويقيد الممرات الأنفية، إضافة إلى يزيد من إنتاج السيتوكينات ما يؤدي إلى الالتهاب.

- اللحوم عالية الدسم

اللحوم غنية بالدهون وكذلك البروتينات التي تؤدي إلى الالتهابات وتزيد من مستويات الدهون المشبعة، ما يساهم في الشخير، لذا يفضل اختيار اللحوم قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون للبقاء بصحة جيدة وتقليل الشخير.

- الألبان

يساعد استهلاكه قبل النوم في تفاقم الشخير، وذلك لأنه يعمل على إنتاخ المزيد من المخاط في الجسم ، ما يزيد من الشخير.

- الكحول

يؤدي تناول الكحول إلى فقدان العضلات، وبالتالي يساهم في زيادة الشخير، لذا حان الوقت للتوقف عن استهلاكه.