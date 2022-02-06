الامارات | نقل جثمان الطفل ريان خارج البئر.. صورة وفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان الطفل ريان خارج البئر.. صورة وفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وكالات أنباء صورة لعمال الإنقاذ وهم ينقلون جثمان الطفل الراحل ريان أورام، البالغ من العمر 5 سنوات، خارج البئر الذي كان محاصراً فيه منذ خمسة أيام، وتم نقل الجثمان إلى سيارة إسعاف بالقرب من شفشاون في شمال المغرب، في حضور والدي الطفل الراحل الذي شكلت وفاته صدمه للكثيرين حول العالم والذين تابعوا مأساته خلال الأيام الماضية، ونشرت وسائل إعلام أخرى فيديوهات للحظة نقل جثمان الطفل ريان إلى سيارة الإسعاف.

وفي وقت سابق، قال الديوان الملكي المغربي في بيان، إنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر، وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

وأورد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تدوينة على فيسبوك، بأنه "يشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا".

وأضاف: "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

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