الامارات | لحظة إخراج جثمان الطفل ريان من البئر .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إخراج جثمان الطفل ريان من البئر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلامية فيديو للحظة إخراج جثمان الطفل ريان من البئر الذي ظل فيه لمدة خمسة أيام، ودخوله إلى سيارة الإسعاف وسط حشد من فرق الإنقاذ وبحضور والدي الطفل الذي تم إعلان وفاته عبر بيان للديوان الملكي المغربي.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان له، إنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

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