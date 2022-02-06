الامارات | ارتفاع الكوليسترول الضار.. طبيب يكشف عن حيلة لخفض الكوليسترول

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكوليسترول الضار.. طبيب يكشف عن حيلة لخفض الكوليسترول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة لدى الكثيرين لما له من أضرار صحية مختلفة، ووفق أحد الأطباء فإن من بين الحيل للسيطرة على مستوى الكوليسترول إلى جانب النظام الغذائي والدواء الذي قد يصفه الطبيب حسب الحالة، يمكن الاستحمام بمياه باردة في أوقات معينة.

وقال الدكتور حسين عبدي من مؤسسة "ميدسين دايريكت MedicineDirec" في لندن، وفق وكالة "سبوتنيك"، إن انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع معدل الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، وتتزايد الدلائل على أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يحفز الشعور باليقظة، ويشجع الناس على التنفس بعمق ما يؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، كما أن الاستحمام بماء أكثر برودة قد يساعد أيضًا بحماية القلب، ويعمل على تحسين الدورة الدموية، وذلك عن طريق تسهيل تدفق الدم، نتيجة لذلك يمكن أن ينخفض ضغط الدم، ويؤدي إلى إزالة انسداد الشرايين.

وتابع أن الماء البارد الذي يؤدي أيضًا إلى ضخ الدم بكفاءة، ما يعني أنه يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ما يساعد على فتح الشرايين، و علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد بتقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم، عن طريق إجبار الجسم على استخدامها للدفء.

وأشار إلى هناك نوعين من الدهون موجودين في الجسم، هما "الأبيض والبني"، وكلاهما له فوائد ومخاطر مختلفة، وأكد أن "أخذ حمام بارد يؤدي إلى إجبار الجسم على استهلاك الدهون البنية، في محاولة للحفاظ على الجسم دافئاً، ما يؤدي إلى تقليل مستويات الدهون البيضاء، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول.

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