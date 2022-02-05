تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة؟.. هذا ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليوم ، فليس من الغريب أن نحدق في الشاشات طوال اليوم.

يصطحب عديد من الأشخاص هواتفهم معهم إلى الفراش ويستمتعون بالتصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم.

لكن هل تعلم، ماذا يحدث لك عندما تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقع "healthdigest".

تؤثر هذه العادة على جودة النوم،

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة نومك، فالضوء الأزرق ، وهو نوع منبعث من الشاشات الإلكترونية يخبر أدمغتنا أن وقت الاستيقاظ حان ، ما يجعل من الصعب النوم.

بالإضافة إلى يمكن أن يؤدي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر إلى تفاقم مشاعر القلق والاكتئاب، وتجعل هذه المشاعر أيضًا من الصعب عليك النوم ليلًا، لأنك تجد نفسك تقارن حياتك بما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي وأنت مستلقٍ على السرير، لذا، من الجيد الحد من استخدامك على مدار اليوم وتجنب التصفح لهاتفك قبل النوم.

أهمية النوم الجيد ليلاً

يؤثر النوم الجيد على كل جزء من أدمغتنا وأجسادنا تقريبًا، لذلك، إذا كنت تنام بشكل أفضل ، يمكنك بالتأكيد أن تعيش بشكل أفضل.

عندما ننام ، فإن أجسامنا وأدمغتنا لديها فرصة لاستعادة الطاقة من العمل الجاد أثناء النهار، ويحتاج معظم البالغين من 7- 9 ساعات من النوم كل ليلة.

ويمكن أن يساعدك النوم على تقليل مستويات التوتر لديك وتنظيم التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة قلبك، وتشمل الفوائد الصحية الأخرى تقليل الالتهابات في الجسم، وتحسين التوازن، وتدعيم الذاكرة، فضلا عن ذلك، ستشعر أيضًا بمزيد من النشاط أثناء النهار عندما تنام بشكل كافٍ في الليل، لذا، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ولم تكن متأكدًا من السبب، فتحدث إلى الطبيب المختص حول كيفية تحسين نومك.