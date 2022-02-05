بعد انتشاره.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكشري سريع التحضير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكشري واحد من الأطباق المفضلة والمشهورة عند المصريين، وذلك لمذاقه المميز، لكن في الآونة الأخيرة انتشر في السوبر ماركت (الكشري سريع التحضير) الذي يحتوي على جميع مكونات الكشري في عبوة واحدة، ويمكنك إعداده خلال 5 دقائق عن طريق إضافة بعض الماء المغلي.

لكن هل تساءلت في يوما ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟.. هذا ما توضحه لنا الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

أشارت أخصائية التغذية إلى أنه لا يحتوي على أضرار، وذلك لاحتوائه على نفس مكونات الكشري (الأرز والمكرونة والعدس والبصل والصلصة) الذي يتم تحضيره في المنزل، لكن مجفف وبقيمة غذائية أقل.

أما عن فوائده:

- العدس والحمص من البقوليات التي تحتوي على كمية وفيرة من البروتين النباتي.

- غني بمضادات الأكسدة، ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب وتقليل نسبة الكوليسترول الضار.

- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، ما يساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

- يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وتقوية الأعصاب.

- يحتوي العدس والحمص على بعض الفيتامينات الأساسية مثل فيتاميني C,D.

- كما أن هذه الوجبة غنية بعنصر الحديد المفيد لزيادة إنتاج الهيموجلوبين.

- يساهم أيضا في تعزيز صحة الأسنان والعظام، وذلك بفضل احتوائه على كمية مناسبة من عنصر الكالسيوم.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية بتناوله باعتدال دون إفراط، خاصة للأشخاص اللذين يعانون من القولون، لأنه يسبب الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى زيادة الوزن.