في حالة عدم وجود أعراض.. هل هناك طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابا بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار فيروس كورونا، تم الإبلاغ عن حالات عرضية من كوفيد من قبل الأطباء منذ بداية الوباء وأكثر من ذلك في الآونة الأخيرة عندما تكون معدلات الإصابة مرتفعة، ولكنها أقل حدة، كثيرون، ليس لديهم أعراض أو علامات منبهة، لكن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

يُطلق على هؤلاء الأفراد حاملي الأعراض، نظرًا لعدم ظهور أعراض عليهم، ولكنهم معديون مثل المرضى الذين يعانون من الأعراض، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا بعض الناس تظهر عليهم الأعراض وبعضهم بدون أعراض

أثبت فيروس SARs-COV-2 أنه غير متوقع وغامض للغاية من نواح كثيرة، نفس الفيروس الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، في بعض الأحيان، لا يتسبب في أي استجابة من أي نوع من الأشخاص الذين يطلق عليهم أيضًا مصابين بدون أعراض.

على الرغم من عدم وجود سبب محدد وراء ظهور الأعراض لدى بعض الأشخاص وعدم ظهور أعراض لدى البعض الآخر، وفقًا للعديد من النظريات والخبراء، فإن ذلك يرجع إما إلى الاستجابة المناعية الفطرية للجسم الأقوى للفيروس أو لأن بعض الأشخاص يتعرضون لحمولة فيروسية أصغر.

المناعة الفطرية هي شيء ولدنا به، نظام دفاع يحمي من جميع المستضدات، يُعتقد أن لدى بعض الأشخاص استجابة مناعية فطرية قوية، وهي خط الدفاع الأول، يفشل الفيروس حتى في الوصول إلى جهاز المناعة التكيفي الذي يتكون من الأجسام المضادة المستهدفة، ومع ذلك، فإن امتلاك جهاز مناعة فطري قوي أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يفسر سبب تصنيف الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والسكري والسمنة والأمراض المزمنة الأخرى ضمن فئة المخاطر العالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يلعب مقدار الفيروس الذي تتعرض له دورًا أيضًا في تحديد ما إذا كنت ستصاب بأعراض أم لا، لقد وجدت الدراسات أن أولئك الذين تعرضوا للحمل الفيروسي العالي يعانون من أعراض مؤلمة أكثر من أولئك الذين تعرضوا للحمل الفيروسي المنخفض.

هل حاملو مرض كوفيد بدون أعراض معديون؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض هم حالات مؤكدة مختبريًا حيث لا يعاني الشخص المصاب بفيروس كورونا من أي أعراض، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل الفيروس بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا.

أوميكرون يحتوي على معدل نقل عديم الأعراض أكثر من المتغيرات السابقة

وجدت النتائج الأولية من دراستين في جنوب إفريقيا أن متغير أوميكرون لديه معدل أعلى بكثير من "النقل بدون أعراض" من المتغيرات السابقة ، مما قد يفسر سبب انتشاره كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم.

وجدت الدراستان أن معدل الإصابة أعلى بكثير في الموجة الحالية مقارنة بالفاشيات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الناقلات بدون أعراض أكبر أيضًا من حيث النسبة.

يُعرف المتغير الخفيف شديد التحور بأعراضه الشبيهة بالبرد، ولكن وفقًا للنتائج الأخيرة، يبدو أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهابات بدون أعراض.

ما هي أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مريضًا بدون أعراض؟

اختبار كوفيد هو الفيصل، بالنظر إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس، يوصي الخبراء إما بإجراء اختبار مستضد سريع أو اختبار PCR لتحديد وجود الفيروس في الجسم.

حاليًا، يعد PCR ، تفاعل البوليميراز المتسلسل، المعروف أيضًا باسم الاختبار الجزيئي، هو أفضل طريقة للكشف عن عدوى فيروس كورونا.

بعد الاختبار، من المهم عزل نفسك والابتعاد عن الآخرين حتى تكشف التقارير عن نتيجة اختبار سلبية، أولئك الذين ثبتت إصابتهم ولكن ليس لديهم أعراض يجب أن يستمروا في العزلة لأنه يحد من انتشار الفيروس.

متى يجب على شخص لا يعاني من أي أعراض إجراء الاختبار؟

يجب على أي شخص على اتصال وثيق بمريض مصاب بفيروس كوفيد -19 أن يخضع لفحص ما إذا كانت تظهر عليه أعراض أم لا، لا يؤدي القيام بذلك إلى كسر سلسلة الانتقال فحسب، بل يحافظ أيضًا على الأشخاص الأكثر ضعفًا في مأمن من أي مرض خطير محتمل.

أعراض خفية لكورونا

بعض المرضى اشتكوا من أعراض خفية لفيروس كورونا تكشف الإصابة مثل:

الفوران:

وصف مصابون شعورهم بفوران تحت الجلد في جسدهم، ونقلت الصحيفة، عن سيدة مريضة بمدينة "نورث تاينسايد"، إنها شعرت وكأنها "غطست في بحيرة جليدية" بعد أن شعرت بالوخز الغريب، وأضافت: "يبدو الأمر مثل الغطس في بحيرة جليدية، مثل التعرض للبرق، مثل وخز الدبابيس والإبر في جميع أنحاء جسدي".

الذهاب إلى الحمام كثيرًا:

الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، علامة مبكرة لفيروس كورونا، حيث أوضحت الدكتورة البريطانية ديانا جال أن مشاكل الهضم والتغيرات في دورة الأمعاء، هي العلامات الأولى للفيروس، إذ إن 50 في المئة من المصابين يعانون من الإسهال أو القيء أو آلام البطن.

آلام الخصية

قد يكون آلام الخصية علامة ثالثة وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قدم علماء تقرير عن حالة رجل يبلغ من العمر 42 عام، أثبتت إصابتهم بالفيروس بعد أن ذهب إلى المشفى بهذا العرض.

تساقط الشعر

التهاب الملتحمة

الإجراءات الواجب اتخاذها الآن

يستمر الوباء في إحداث الفوضى والتسبب في مرض خطير للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا وضعف جهاز المناعة، لذلك، من المهم أن نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامة وغسل اليدين والحفاظ على التباعد، كلها خطوات ضرورية يجب اتخاذها، أولئك الذين لم يتلقوا لقاحاتهم بعد يجب عليهم القيام بذلك على الفور.