الامارات | العثور على هيكل عظمي غامض في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على هيكل عظمي غامض في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر علماء بألمانيا في مقبرة قديمة تعود للقرون الوسطى على هيكل عظمي غامض لحصان من دون رأس عمره 1400 عام، وقالت "آر تي عربية" إن المقبرة تقع في مدينة كنيتلينغن الألمانية، ولم يحدد العلماء سبب قطع رأس الحصان، لكن يُعتقد أنه كان جزءا من طقوس جنائزية.

ولم يعثر علماء الآثار على رأس الحصان في المقبرة، ولكنهم عثروا على رفات رجل وسيف يطلق عليه سباثا (spatha) ورمح.

ويبلغ عمر الهيكل العظمي للفارس وحصانه حوالي 1400 عام. أي في فترة حكم سلالة ميروفنجيون التي حكمت من القرن الخامس وحتى القرن الثامن الميلادي، كانت خلالها تحكم جزءا كبيرا من فرنسا الحالية ووسط أوروبا.

وقال رئيس فريق البحث عالم الآثار فولك دامنجر، إنه ربما كان الرجل المدفون مع حصانه يعمل في خدمة ملوك الميروفنجيون، وكان جزءا من النخبة. لذلك كان عليه المشاركة في جميع حملاتهم وغزواتهم.

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