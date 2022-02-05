الامارات | «خمسيني» يزف العرائس بسيارة عمرها 43 سنة في كفر الشيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «خمسيني» يزف العرائس بسيارة عمرها 43 سنة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيارة صفراء صغيرة الحجم تغزو شوارع كفر الشيخ، يستوقف المارة صاحبها ،معتز صلاح، لالتقاط بعض الصور التذكارية معه أثناء سيره في شوارع المدينة، لكنهم لا يعملون أن تلك السيارة يستخدمها صاحبها في زفاف عشرات العرائس، اللواتي تفضلن أن تكون زفتهن كلاسيكية.

وحسب صحيفة الوطن المصرية، يقول صلاح، «اشتريت العربية دي من 40 سنة، هي سيارة فولكس فاجن إنتاج عام 1979، يعني من 43 سنة، وعمري مافكرت أبيعها، بأستخدمها في قضاء مشاويري، ولكن لما لقيت الناس بتحبها وتستغربها وبتطلب تتصور معايا، علشان شكلها صغير وهما مستغربينها بتفكرهم بالزمن الجميل، وعيالي اتحايلوا عليا أبيعها كذا مرة، لكن أنا رافض، دي سيارة عتيقة ومن أفضل السيارات على مستوى العالم، وأعلى ثباتاً على مستوى العالم على الطرق وفي المنحنيات كمان».

وتابع «موتور دينامو، وبوجيه وماكينة حرف جي، وبستم شمال ويمين، وشكل بومبيه، وتبريد هواء»، تلك هي مواصفات السيارة وفقاً لـ«صلاح»، مضيفا بقوله: «العربية دي أول عربية تبريد في العالم بدون احتياج لمياه، وألمانيا كانت صنعتها علشان هي قوية، والتابلوه عداد ولمبات تنور للزيت والإشارات، وتعمل بكفاءة رغم مرور 43 سنة على تصنيعها، في ناس مستعدة تدفع ملايين الجنيهات علشان تشتري عربية زي دي».

وشكل السيارة ملفت، لذلك فإن العديد من العرائس في كفر الشيخ ينجذبن إليها ويفضلن الزفاف فيها، حيث يقول صلاح إن «العرايس عاجبهم العربية علشان شكلها حلو وصغيرة وغريبة، وفيه منها 30 مليون نسخة، وفيه نادي مختص للعربيات دي، وبنعمل سفريات ورحلات وسفاري وبتقطع عشرات الآلاف من الكيلو مترات، وأصحاب الاستوديوهات بيطلبوها علشان يعملوا سيشن الأفراح والخطوبة بيها».

ولم يفكر الرجل البالغ من العمر أكثر من 50 عاماً، في أن يستخدم سيارته في حفلات الزفاف والتصوير، لكنه لم يتردد منذ سنتين في فعل ذلك: «مكنتش بأفكر استخدمها في حفلات الزفاف، لكن فيه واحد صاحب مكان سيشن تصوير طلبها مني علشان العرايس، ومن هنا فكرت في استخدمها لزفاف العرائس، وكان الموضوع ده ليه صدى في كفر الشيخ، الكثير من الفتيات بيطلبوها».

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