الامارات | وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع #ريان

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع #ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحافية قبل قليل، على أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل #ريان.

وكانت مصادر قد أكدت قبل قليل، دخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه.

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