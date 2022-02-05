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الامارات | وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع #ريان

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الإمارات اليوم- متابعة الموقع 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع #ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحافية قبل قليل، على أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل #ريان.

وكانت مصادر قد أكدت قبل قليل، دخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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