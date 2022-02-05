الامارات | عاجل.. الطفل المغربي #ريان يخضع لتدخل طبي عاجل‬

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطفل المغربي #ريان يخضع لتدخل طبي عاجل‬ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر متواجدة في المكان حسب صحيفة هسبريس.

ومازالت سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي "بئر" بالقرب من منزله بمركز تمروت.

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