هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير القصب في الشتاء.. مثالي في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر عصير قصب السكر من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص خاصة في فصل الصيف، وذلك لترطيب الجسم في الأيام الحارة، ونظرًا لقيمته الغذائية العالية التي تساعد في تعزيز المناعة وتمنح الجسم طاقة كبيرة.

لكن هل تعلم، إن تناولها في فصل الشتاء يوفر عديد من الفوائد الصحية التي يتجاهلها كثيرون، ونستعرضها لكم وفقا لموقع "indiestimes".

- التخلص من السموم:

كونه غني بمضادات الأكسدة، لذا كوب من عصير قصب السكر الطازج يمكن أن يكون وسيلة طبيعية للتخلص من السموم التي تسيطر على الجسم.

- ترطيب الجسم:

ليس فقط في درجات الحرارة العالية، يمكن أن يكون قصب السكر منعشًا جدًا في فصل الشتاء أيضًا، وذلك لأنه يرطب جسمك تمامًا الذي قد يحرم من السوائل بسبب قلة استهلاك الماء في موسم البرد، وخاصة بعد مجهود شاق، أو فترة من عدم شرب الماء.

- تقوية المناعة:

يساعد استهلاكه بصفة منتظمة في تعزيز قدرة جهاز المناعة لديك على مكافحة الأمراض والعدوي.

- الوقاية من نزلات البرد:

يساهم في علاج نزلات البرد والالتهابات الأخرى، وذلك لأنه يعزز مستويات البروتين في الجسم.

- تعزيز وظائف الكبد:

عصير قصب السكر مفيد للغاية في تعزيز وظائف الكبد، كما أنه مفيد لمرضى اليرقان ويساعد في الشفاء السريع من المرض.

- مدر للبول:

يعتبر مدر للبول طبيعي، ما يساهم في تعزيز وظائف الكلى، وتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى، فضلا عن الوقاية من التهابات المسالك البولية.

- معزز للطاقة:

تساعد المستويات العالية من الفيتامينات والمعادن والألياف في علاج الإمساك، وزيادة مستويات الطاقة لديك.

- الحفاظ على صحة البشرة:

يحتوي أيضًا على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة وخالية من حب الشباب في فصل الشتاء.

- التغلب على الرغبة في تناول السكر:

كما أن قصب السكر غني بفيتامين ب 12 الذي يساهم في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر.

- إنقاص الوزن:

يمكن أن يكون عصير قصب السكر إضافة مثالية لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، وذلك لأنه مليئًا بالبروتينات الصحية والكربوهيدرات ومحملاً أيضًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.