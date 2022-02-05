جينيفر لوبيز بنفس فستان مي عمر.. وهذا سعره الخيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

أطلت الفنانة مي عمر بفستان بطباعة رخامية بألوان متداخلة ومتعددة ومزود بحزام عند منطقة الخضر.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش من نفس لون الفستان وحذاء باللون الأسود.

وارتدت نفس الفستان النجمة جينيفر لوبيز ونسقت معه نظارة باللون الأسود وحذاء باللون الكافيه.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ويذكر أن الفستان من تصميم دار أزياء Fendi لمجموعة Resort لعام 2022.

وبالبحث وجدنا أن سعر الفستان 4700 دولار، أي ما يعادل 74 ألف جنيه مصري.