الامارات | «عمي علي» حفر بيده لمدة 20 ساعة لإنقاذ الطفل #ريان

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمي علي» حفر بيده لمدة 20 ساعة لإنقاذ الطفل #ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للخبير المتخصص في الحفر اليدوي الذي تكفل بحفر أخطر مرحلة في عملية إنقاذ الطفل المغربي #ريان.

وأظهرت الصورة لحظة انتهاء الخبير من عملية الحفر، وظهر وهو يرتوي بالماء، بعد عملية حفر قيل إنها دامت لمدة لا تقل عن 20 ساعة.

وذكرت تقارير صحافية في المغرب، أن الخبير يعرف بـ«عمي علي الصحراوي»، وهو ينحدر من منطقة الجنوب الشرقي للمملكة، حسب صحيفة «المرصد».

ورفع المغردون هاشتاجًا باسمه وسط دعوات له بسبب شجاعته في محاولة إنقاذ الطفل المغربي ريان.

وحظي خبير الحفر، باهتمام وثناء واسعين، خلال اليومين الأخيرين، نظرا لحرصه على المساهمة بخبرته الطويلة في مجال الحفر، كما أنه لم يكترث بالمخاطر المحدقة، وهو في عقده السادس.

واستطاع «عمي علي» أن يراكم تجربة عقود طويلة في حفر الآبار، فأصبح من أمهر الأشخاص في التعامل مع التربة واستخراجها وإنجاز المهام المطلوبة بأمان في مثل هذه الحالات.

وحظي «عمي علي» بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب بحرصه على التنقل حتى شمال البلاد، لأجل المساهمة في إنقاذ الطفل ريان.

وقال معلقون إن «عمي علي» لم يتخرج من جامعات ومعاهد كبرى لكنه رجل ذو صيت كبير في تقنيات الحفر، وهذا الأمر شجع على الاستعانة به، من أجل إخراج ريان سالما.

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