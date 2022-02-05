الامارات | عاجل.. أنباء ..الطفل #ريان فاقد للوعي وتحت إشراف طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أنباء ..الطفل #ريان فاقد للوعي وتحت إشراف طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حساب مغربي بتويتر أن الطفل #ريان فاقد للوعي لكنه حي وهو تحت إشراف فريق طبي في المكان والحشود البشرية تكبر وتدعي الله له، وذلك بعد إخراجه من داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي، حسب صحيفة المرصد.

ووصلت في هذه الأثناء سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى حسب صحيفة هيسبرس .

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

و سيتم نقل الطفل ريان عن طريق طائرة إخلاء طبي إلى المستشفى بعد 5 أيام قضاها داخل البئر السحيقة.

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