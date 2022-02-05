الامارات | مسؤول مغربي: توقيت إنقاذ #ريان غير معروف

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مغربي: توقيت إنقاذ #ريان غير معروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت عملية إنقاذ الطفل ريان، العالق في ثقب أرضي (بئر) على عمق يناهز 32 مترا، مراحل جد متقدمة.

وأكد مصدر من السلطات المغربية المحلية بشفشاون، في تصريح صحافي، أن جهود الإنقاذ المتواصلة بلغت مرحلة جد متقدمة.

كما أبرز المتحدث ، حسب صحيفة هسبريس، أنه "من الصعب تحديد حيز زمني لنهاية العملية بسبب طبيعة أرض الجزء المتبقي حفره؛ في الفجوة الأفقية الرابطة بين البئر والحفرة الموازية".

وأورد أيضا، ضمن التصريح نفسه، أنه "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش، من أجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

وذكر المسؤول أن "فرق التدخل والإنقاذ بقيت مرابطة بالمكان منذ وقوع الحادث، وقد واجهت صعوبات عدة، لاسيما انهيار التربة ووجود كتل صخرية في بعض الطبقات".

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