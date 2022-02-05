الامارات | شاهد.. أول أميركي يعيش بقلب اصطناعي بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول أميركي يعيش بقلب اصطناعي بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت موقع cnn بالعربية قصة أول شخص يعيش بقلب اصطناعي بالكامل في أميركا الشمالية، والعشرين على مستوى العالم.

وأوضح الموقع أن مات مور كان يعاني من قصور في القلب، عندما اقترح باحثون من جامعة ديوك عليه فكرة زرع قلب اصطناعي “كارمات” في جسمه إلى أن يتم العثور على متبرع له.

وذكر التقرير أن مور عانى من قصور في القلب وهو في سن 39 من عمره ولم يكن قلبه يحصل على ما يحتاج من تدفق في الدم.

ويقول مور في التقرير، حسب صحيفة "المرصد"، إن الطبيب أخبره بأن قلبه توقف لمدة 45 دقيقة بعدما لم يتمكن من العثور على أي نبض لقلبه، لذلك قرر الطبيب إجراء هذه العملية لإنقاذه.

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