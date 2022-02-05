كورونا اليوم: خطر جديد يهدد كبار السن.. وتأثير أوميكرون على مكونات الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

خطر جديد يهدد كبار السن

كشفت دراسة أجراها علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان أعلى بين كبار السن الذين تم تشخيصهم بـ كوفيد خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإصابة.

وجد البحث أن أكبر خطر للإصابة بالسكتة الدماغية حدث خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد تشخيص كورونا، وكان أعلى 10 مرات مما كان عليه خلال فترة التحكم - 7 أيام قبل التشخيص أو 28 يومًا بعد التشخيص، وفقا لموقع timesofindia.

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مريضًا بدون أعراض

مع انتشار فيروس كورنا، تم الإبلاغ عن حالات عرضية من كوفيد من قبل الأطباء منذ بداية الوباء وأكثر من ذلك في الآونة الأخيرة عندما تكون معدلات الإصابة مرتفعة، ولكنها أقل حدة، كثيرون، ليس لديهم أعراض أو علامات منبهة، لكن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

يُطلق على هؤلاء الأفراد حاملي الأعراض، نظرًا لعدم ظهور أعراض عليهم، ولكنهم معديون مثل المرضى الذين يعانون من الأعراض، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مريضًا بدون أعراض؟

اختبار كوفيد هو الفيصل، بالنظر إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس، يوصي الخبراء إما بإجراء اختبار مستضد سريع أو اختبار PCR لتحديد وجود الفيروس في الجسم.

أخصائية تتحدث عن كيفية تأثير "أوميكرون" على مكونات الدم

قالت أخصائية أمراض الدم، سفيتلانا تشكوفا، في مقابلة مع قناة "موسكو- 24" التلفزيونية الروسية إن تكوين الدم يتغير عند الإصابة بـمتحور "أوميكرون" للفيروس التاجي.

حذرت الأخصائية من التغيرات في تكوين الدم التي قد تحصل عند الإصابة بمتحور" أوميكرون" لفيروس كورونا، وحسب الأخصائية فإن فصيلة الدم لا تؤثر على شدة الإصابة بمتحور"أوميكرون" أو نوع آخر من "كوفيد 19"، ولا تستطيع منع الإنسان من الإصابة به، مع ذلك فإن العدوى يمكن أن تشغّل عمليات معينة في الدم، على سبيل المثال، فعند الإصابة بالعدوى، يبدأ جسم الإنسان في إنتاج الغلوبولين المناعي، وفقا لروسيا اليوم.