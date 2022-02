تبدأ من507 جنيها.. أسعار قضاء أسبوع في مدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"دهب" مدينة السحر والجمال من أفضل أماكن الاستجمام والمتعة بالمناظر الجميلة الخلابة والأجواء المنعشة، كما تعد من أفضل المدن التى يمكنك أن تقضي فيها الإجازة.

وتصدرت مدينة دهب في جنوب سيناء اهتمام الكثيرين، حيث تعتبر من أكثر المدن التي يمكن قضاء الإجازة فيها بأقل تكلفة.

وبالتزامن مع فصل الشتاء، يستعرض لكم الخليج 365 أسعار قضاء أسبوع في دهب في شهر فبراير، وفقا لما جاء في موقع booking.

- مكان تخييم Charlie House El Mashraba

يقع Charlie House El Mashraba في دهب وبالقرب من شاطئ دهب ومركز نسيمة للغوص ومركز شمس للغوص، ويضم حديقة، فيما تتوفر مواقف خاصة للسيارات في الموقع.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من مكان التخييم متجر دايف ومتجر إكستريم لغوص السكوبا وسفنكس دايفرز، ويُعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب إلى Charlie House El Mashraba، حيث يقع على بعد 59 كم، هذه المنطقة المفضلة من دهب لدى ضيوفنا بناءً على التقييمات المستقلة.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 507 جنيها.

- مكان تخييم الاسكا كامب

مكان الإقامة هذا على بُعد 12 دقيقة سيرًا من الشاطئ، يقع Alaska Camp & Hotel ، في وسط مدينة دهب، بجوار خليج العقبة، ويقع النزل حول حديقة مع منطقة جلوس مُظلّلة، كما تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة وفي بعض الغرف.

تتميز الغرف بديكور بسيط مع أثاث خشبي وبياضات أسرّة بيضاء اللون، وتحتوي على أرضيات من البلاط، كما تضم مروحة سقف وخزانة ملابس ووحدة لارتداء الملابس، وتشتمل الحمامات على دش ومرحاض.

يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بعد 90 كم من Alaska Camp & Hotel. كما تتوفر مواقف عامة مجانية للسيارات خارج بوابات الفندق.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 1763 جنيها.

- بيت شباب My Hostel in Dahab - Dive center

يحتوي My Hostel in Dahab على مطعم وبار وصالة مشتركة وحديقة في دهب، ويوفر مكان الإقامة هذا خدمة الكونسيرج، كما يوفر للضيوف تراسًا، يوفر مكان الإقامة حوض استحمام ساخن والترفيه المسائي وغرف عائلية، تم تجهيز جميع الوحدات في بيت الشباب بمنطقة جلوس.

يقدم My Hostel in Dahab وجبة إفطار كونتيننتال أو انتقائية، تشتهر المنطقة برياضة الغطس وركوب الدراجات، وتتوفر خدمة استئجار السيارات في مكان الإقامة، تشمل نقاط الاهتمام الشهيرة بالقرب من My Hostel in Dahab مركز Shams Dive Centre وBedouin Divers ومركز Nesima للغوص، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لبيت الشباب حيث يقع على بعد 58 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مجاناً.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 912 جنيها.

- مكان تخييم Dolphin Camp

يقع Dolphin Camp في دهب في منطقة جنوب سيناء، وبالقرب من مركز نسيمة للغوص والموقع الأثري، وهو مكان إقامة يوفر خدمة الواي فاي مجاناً ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وإفطار إنجليزي / أيرلندي متكامل كل صباح في هذا المخيم، تتوفر منطقة شاطئية خاصة في الموقع، تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من Dolphin Camp متجر إكس - تريم لمعدات غوص السكوبا ومتجر دايف ومركز شمس دايف، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بعد 59 كم.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 2027 جنيها.