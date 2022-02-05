ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حصل الكثيرون خلال الفترة الأخيرة على جرعات معززة ضد فيروس كورونا، ولكن ليس عددًا كافيا.

وتم إصدار العديد من الدراسات الجديدة حول مدى فعالية تلك الجرعات المعززة ضد كورونا، لا سيما أوميكرون شديد العدوى البديل، ولكن ما هي حقنة التعزيز بالضبط؟ وماذا تفعل بالجسم، وهل هي تقاوم فيروس كورونا، ما يجاوب عنه التقرير التالي وفقًا لموقع eatthis.

-ما الذي يفعله الداعم في جسمك

توفر الجرعة المعززة بشكل أساسي لجهازك المناعي تذكيرًا حول كيفية الاستعداد للاستجابة لمسببات الأمراض المسببة للمرض، ومنع المرض الخطير وتطهير الجسم منه.

توفر بعض اللقاحات حماية مدى الحياة بعد الجرعة الأولية أو الجرعات (المعروفة باسم السلسلة الأولية)، لقاح شلل الأطفال هو أحد الأمثلة؛ يُعطى في أربع جرعات للأطفال بين سن الرضاعة وسن 6 سنوات ، وتستمر الحماية مدى الحياة.

لكن التأثير الوقائي لبعض اللقاحات يتلاشى، مما يتطلب جرعات "معززة" بعد إعطاء الجرعات الأولية، يحصل الأطفال والحوامل والعاملين في مجال الرعاية الصحية على جرعات تقوية مختلفة.

يقول الخبراء إنه يجب على الجميع الحصول على جرعة معززة من Tdap (ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي) كل 10 سنوات طوال حياتهم.

تصبح بعض اللقاحات أقل فعالية بسرعة، حتى أنها قد تصبح عفا عليها الزمن، هذا ما يحدث مع لقاح الإنفلونزا - تظهر سلالات جديدة متغيرة من الإنفلونزا باستمرار، لذلك يتم إعطاء لقاح جديد مخصص لتلك السلالات كل عام.

في الصيف الماضي، وجدت الدراسات أن لقاحات كورونا أصبحت أقل حماية بشكل ملحوظ من الأمراض المصحوبة بأعراض بعد ستة أشهر.

الجرعات المنشطة، تكون جرعة ثالثة بعد جرعتين من لقاح موديرنا أو فايزر، أو جرعة ثانية بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون

وأظهرت العديد من الدراسات الجديدة كيف أثرت هذه الجرعات المنشطة على قدرة أجسامنا على محاربة فيروس كورونا ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

من معززات كوفيد تجعلك أقل عرضة للإصابة بالفيروس

على الرغم من أن حالات "اختراق" كوفيد كانت شائعة بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، حتى في الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة، تشير البيانات الجديدة إلى أن المعزز يحميك بشكل كبير من الإصابة بالفيروس.

وجدت دراستان تم إصدارهما في أواخر يناير أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتم تعزيزهم كانوا أقل عرضة للإصابة بكورونا، وجدت إحدى الدراسات التي حللت أكثر من 10 ملايين إصابة أنه خلال موجة أوميكرون شديدة العدوى:

كان الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بكورونا بحوالي خمس مرات

كان الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين فقط من اللقاح أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالأشخاص الذين أصيبوا بثلاث جرعات.

وجدت دراسة أخرى أن معززات كوفيد قللت من خطر الإصابة بأعراض الأعراض بنسبة 66 في المائة مقارنة بجرعتين فقط.

معززات كورونا تجعلك أقل عرضة للإصابة بمرض خطير أو الموت من الفيروس

وجدت دراسة جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه خلال موجة أوميكرون، كانت جرعة معززة فعالة بنسبة 90٪ في منع دخول المستشفى من كورونا بالمقارنة، كان النظام العلاجي الأولي المكون من جرعتين فعالاً بنسبة 57 في المائة فقط بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

كانت الحقن المعززة فعالة أيضًا بنسبة 82 في المائة في منع الزيارات إلى غرفة الطوارئ أو الرعاية العاجلة، مقارنة بنسبة 38 في المائة للأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكنهم لم يتلقوا جرعة معززة.

هل يعتبر معزز كوفيد حقًا معززًا؟

قادت فعالية معززات كورونا العديد من خبراء الصحة إلى التساؤل عما إذا كانت حقًا جرعات معززة على الإطلاق - ربما كان ينبغي اعتبار لقاح كورونا سلسلة أولية من ثلاث حقن منذ البداية.