"الأنف الطويلة يعني الطموح".. 7 أشياء تقولها ملامح وجهك عنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

هناك بعض الحقائق التي تشير إلى وجود علاقة بين سمات الوجه وسمات شخصيتنا، وإذا كان لديك أنف صغير أو وجه عريض، فالأمر لا يتعلق فقط بالوراثة، ويمكنك أيضًا التنبؤ بسلوكك وردود أفعالك.

وأورد موقع " برايت سايد"، ما يمكن أن تقوله ملامح وجهك عنك، وفقا للعلم:

1- كلما اتسع وجهك زاد هرمون التستوستيرون لديك، وكلما اتسعت عظام وجهك، زادت احتمالية أن تكون حازمًا، وحتى عدوانيًا.

2- كلما كان وجهك أنحف، قلّت معاناتك من الاكتئاب، يميل أصحاب الوجوه النحيفة أيضًا إلى انخفاض معدل القلق والاكتئاب، وقد يكون هذا مرتبطًا باللياقة البدنية العامة لأن الأشخاص النشطين عمومًا يكون لديهم دهون أقل في وجوههم ويكونون أكثر سعادة.

3- أنوفك الطويلة لا تجعلك كاذبًا، لكنها تجعلك أكثر طموحًا، لاحظ أن الأشخاص ذوي الأنوف الطويلة يمكن أن يكونوا طموحين للغاية ولديهم غرائز جيدة ويميلون إلى أن يكونوا قادة.

4 يميل الرجال ذوو الوجه الطفولي إلى أن يكونوا أقل سيطرة في شبابهم، الرجال ذوي الوجه الطفولي يميلون إلى أن يكونوا أقل سيطرة في شبابهم ، ولكن في نفس الوقت ، يتعلمون كيف يكونون أكثر حزماً عندما يكبرون.

5- يميل الأشخاص ذوو خط الحاجب العالي إلى أن يكونوا أكثر قبولًا، لوحظ أن هؤلاء الأشخاص الأكثر قبولًا يميلون إلى امتلاك خط جبين أعلى وامتدادات أصغر للجبهة.

6- كلما كان الأنف أقصر، كنت أكثر حساسية: لاحظ الباحثون أن الأشخاص ذوي الأنوف القصيرة قد يكونون أكثر حساسية، وأيضا يمكن أن يكونوا أكثر لطفًا من الآخرين.

7- المنفتحون لديهم ذقون أكثر بروزًا: أظهرت بعض الدراسات أنه كلما كنت منفتحًا، زاد بروز أنفك وشفتيك، كما لوحظ أن ذقنهم أكثر بروزًا وأن لديهم عضلات عضلية أفضل.