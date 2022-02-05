الامارات | رسم توضيحي للطريقة الصعبة التي عملت بها فرق انقاذ الطفل ريان

شكرا لقرائتكم خبر عن رسم توضيحي للطريقة الصعبة التي عملت بها فرق انقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أحد الخرائطيين، العملية المعقدة التي قامت بها فرق الانقاذ في محاولتها الوصول إلى الطفل المغربي ريانا، وتتسم هذه العملية بالكثير من الصعوبات والمخاطر لعل ابرزها خطر الانهيار الأرضي وانجراف التربة، التي لاتهدد فقد حياة المنقذين، بل ايضا حياة الطفل ريان.

الطفل ريان متواجد في قاع البئر، على عمق 32 مترًا، قطر فتحة البئر من الوسط تصل إلى 20 سم.

تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي. حيث أكدوا قبل قليل بأنه حي يرزق.

ويترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، "السيناريو الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والذي جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق، أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ".

وبالتوازي مع عمليات الحفر، وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان، كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص. إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، وممرضين في الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

يذكر أن الطفل المغربي دخل يومه الخامس دون طعام أو حتى شراب باستثناء الأيام الأولى، حيث أفاد والده بأنه شرب قليلا في ظلمات البئر السحيقة.

وكان ابن الخمس سنوات قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

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