للنساء.. 10 فيتامينات ضرورية لصحتك وجمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تساعد إضافة المكملات الغذائية إلى روتين المرأة اليومي، في سد نقص العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللازمة، للتمتع بصحة جيدة،

وأورد موقع "eatthis" مجموعة من أنواع من الفيتامينات التي يجب تناولها ولكن بعد استشارة الطبيب، وجاءت كالتالي:

1-فيتامين ك 2:

هو العنصر الغذائي الأقل شهرة، وله فائدة كبيرة لكل من صحة القلب والعظام، ومع ذلك تهمل العديد من النساء الحصول عليه، لذا يجب مراجعة الطبيب لتناول الجرعة المناسبة منه.

2-الألياف:

تساعد النساء على خفض نسبة الكوليسترول والتحكم في نسبة السكر في الدم إذا كنت مصابا بداء السكري، بالإضافة إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف قد يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان القولون.

3-الكولاجين:

بمرور الوقت، تتضاءل قدرة أجسامنا الطبيعية على إنتاج الكولاجين، لذلك فإن مكملات الكولاجين يمكن أن تخفف الألم عن طريق مكافحة الشيخوخة والتهاب المفاصل والمساعدة في الإصلاح الطبيعي للأربطة والأوتار والمفاصل والعظام مع تحسين النسيج الضام، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضا في تحسين مرونة الجلد، ما قد يؤخر ظهور التجاعيد.

4-مركب CoQ10 :

هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي ينتجها الجسم للحفاظ على صحة الخلايا لتعمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى أن تناول CoQ10 قد يحسن وظائف القلب ويحسن أعراض الأمراض التنكسية العصبية.

5-الزنك:

يلعب دورا حيويا ومهما في تحسن الحالة المزاجية وصحة العظام والمناعة، لذا يجب على النساء تناول مكملات الزنك بالجرعة المحددة الذي يحدده الطبيب المتخصص.

6-الكالسيوم:

يساعد في الحفاظ على قوة العظام وعدم حصول النساء على ما يكفي منه، يعرضهم لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

7-أحماض أوميجا 3 الدهنية:

أوميجا 3 مضادة للالتهابات تساعد في علاج الآلام المزمنة وصحة القلب والدماغ، كما أنها تعزز صحة البشرة وتساعد في توازن الهرمونات للنساء.

8-فيتامين د:

تعاني العديد من النساء من نقص فيتامين د، ويلعب دورا مهما في مناعة الجسم وصحة العظام، بالإضافة إلى أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم من أجل قوة العظام والوقاية من السرطان وتنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل حساسية الأنسولين.

9-فيتامين سي:

فيتامين C ضروري لدعم جهاز المناعة وإنتاج الكولاجين، وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد.

10-الحديد:

تعاني معظم النساء من انخفاض مخزون الحديد في الجسم نتيجة الدورة الشهرية وحالات الحمل والرضاعة، وغالبا لا يستهلكون كمية كبيرة من الحديد في وجباتهم الغذائية، لذا من الأفضل الاستفادة من مكملات الحديد في منع انخفاض الطاقة وضباب الدماغ وتخفيف الشعر وهشاشة الأظافر التي تنتج جميعها عن نقص الحديد.