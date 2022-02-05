هل تعاني من نقص فيتامين (د) وكيف يمكنك أن تعرف؟.. إليك جميع الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في المجلة البريطانية للطب النفسي، حدد الباحثون عرضا غريبا قد يكشف معاناتك من نقص فيتامين د، ألا وهو الاكتئاب.

أجريت مراجعة منهجية وتحليل للعديد من التجارب، والتي تضمنت بيانات من 31424 مشاركًا، وأشار الباحثون: "تم العثور على مستويات أقل من فيتامين د في الأشخاص المصابين بالاكتئاب"، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وخلص الباحثون إلى أن: "انخفاض تركيز فيتامين د يرتبط بالاكتئاب"، كما تم نشر الدراسة بواسطة جامعة كامبريدج.

كيف يتكون فيتامين د؟

وفقا لميديكال نيوز توداي، فإن فيتامين (د) هو "فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتجه الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس".

أعراض نقص فيتامين د

قد يؤدي نقص فيتامين (د) إلى "عدم ظهور أعراض"، ومع ذلك، يمكن أن يسبب هشاشة العظام - العظام الرقيقة والهشة - في وقت لاحق من الحياة، والتي تتميز بسهولة كسر العظام.

ويُنصح الأشخاص بالتحدث إلى طبيبهم حول احتياجاتهم من فيتامين د، ولكن يمكن أن تكون المكملات مفيدة، حيث يمكن تناول 10 ميكروجرام (400 وحدة) يوميًا من مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء، إن فيتامين (د) يلعب أيضًا دورًا في إنتاج الأنسولين ووظيفة المناعة.

ما هو الاكتئاب؟

أوضحت الكلية الملكية للأطباء النفسيين ببريطانيا، أن كل فرد يمر بأوقات في حياته يشعر فيها بالضجر أو التعاسة، عادة ما يكون ذلك بسبب أمر معين، ولا يتدخل كثيرًا في الحياة اليومية، إذا استمرت هذه المشاعر لأسابيع أو شهور، وبدأت في التأثير على كل مجال من مجالات حياتك، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب.

يمكن أن تشمل علامات الاكتئاب ما يلي:

تشعر بالتعاسة، والبؤس، والاكتئاب - هذا الشعور لن يزول وقد يكون أسوأ في وقت معين من اليوم، وغالبًا ما يكون أول شيء في الصباح.

لا تستطيع الاستمتاع بأي شيء.

تفقد الاهتمام برؤية الناس وتفقد الاتصال بالأصدقاء.

لا تستطيع التركيز بشكل صحيح وتجد صعوبة في اتخاذ القرارات.

تفقد ثقتك بنفسك.

تشعر بالذنب وعدم الجدارة.

تصبح متشائما.

تبدأ في الشعور باليأس، وربما حتى الانتحار.

في الجسم، قد تجد أنك:

تشعر بالقلق أو التوتر أو الغضب.

تشعر بالإرهاق وليس لديك طاقة.

لا تستطيع النوم كثيرًا.

تستيقظ في الصباح الباكر أو طوال الليل.

تعاني من صداع أو اضطراب في المعدة.

لا تستطيع أن تأكل وتفقد الوزن.

قد يلاحظ الآخرون أنك:

ترتكب أخطاء في العمل أو لا تستطيع التركيز.

تبدو هادئًا ومنسحبًا بشكل غير عادي، أو تتجنب الناس.

تقلق بشأن الأشياء أكثر من المعتاد.

عصبي أكثر من المعتاد.

تنام أكثر أو أقل من المعتاد.

تشكو من مشاكل جسدية غامضة.

تتوقف عن الاعتناء بنفسك بشكل صحيح - فلا تغسل شعرك أو ملابسك.

تتوقف عن الاعتناء بمنزلك بشكل صحيح - تتوقف عن الطه ، ولا ترتب أو تنسى تغيير الملاءات على سريرك.