الامارات | من هي المرأة التي أشعلت سيجارة في الكاميرون فأشغلت الناس في مصر !

شكرا لقرائتكم خبر عن من هي المرأة التي أشعلت سيجارة في الكاميرون فأشغلت الناس في مصر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما غدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورتها تدخن في استاد القاهرة الدولي حين كانت تحضر مباراة منتخب مصر الأولمبي مع غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، قبل أيام، خرجت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادلي عن صمتها.

وأكدت في منشور لها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أنها فعلا صاحبة الصورة، مؤكدة أنها استلمت رسائل كثيرة جداً واستفسارات عن الأمر.

وأوضحت أنها تدخن منذ زمن بعيد، وتعلم أنها عادة سيئة إلا أنها لا تجد مشكلة في الأمر ولا نية لها بالإقلاع عنه، مؤكدة أن انتشار صورتها بهذه الوضعية لا يشكل لها أي نوع من المضايقة.

ثم أضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه، مضيفة "أنا حرة في عالم حر". كماطالبت متداولي قصتها وصورتها بالتوقف عما أسمته "كلاماً أبله" وأن يركزا طاقاتهم بتشجيع منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، كي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه.

يذكر أن صورة النائبة كانت انتشرت على نطاق واسع، رافقتها تعليقات ساخرة ومضحكة، حينما كانت تشعل سيجارة على مدرجات الملعب أثناء المباراة في تلك الليلة.

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