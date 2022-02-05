الامارات | خاتم زواج في كف قصي خولي يلفت انتباه الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم زواج في كف قصي خولي يلفت انتباه الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم السوري قصي خولي عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "من.. إلى". وجاء الإعلان من خلال نشر فيديو مع أغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهرت في الفيديو يد قصي فقط وعليها خطان من الدماء بينما كانت يرتدي خاتم زواج في كفه اليسرى. ما لفت انتباه جمهوره الذي تداول الخبر متسائلين عن من تكون العروس؟

وقال قصي في تعليقه على الفيديو: " الله ولي التوفيق.. مسلسل من.....الى.. اول يوم تصوير.. انتظرونا في رمضان 2022"

وتفاعل جمهور ومتابعي النجم السوري مع الفيديو وتمنوا لقصي التوفيق في العمل الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك المقبل والذي تشاركه فيه الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا

ويعيش قصي موسماً درامياً حافلاً حيث قدم قبل مدة مسلسل "بارانويا" على منصة "شاهد" وحقق العمل نسب متابعة عالية كما شارك قصي ببطولة مسلسل "الوسم" وهو مسلسل قصير مؤلف من عدة مواسم من فكرة وإشراف قصي ويشاركه في بطولة العمل ميسون أبو أسعد واسماعيل تمر ومن إخراج سيف الدين سبيعي

ويعرض لقصي خولي حالياً مسلسل "لا حكم عليه" على قناة mbc4 بعد عرضه على منصة شاهد

وكان قصي قد شارك ضمن حفل جوائز" joy awards" الذي أقيم في الرياض مساء السابع والعشرين من يناير الجاري حيث كان مرشحاً لجائزة الممثل المفضل عن دوره بمسلسل " لا حكم عليه" برفقة معتصم النهار عن دوره في "صالون زهرة" و خالد صقر عن مسلسل "اختطاف" بينما فاز بها الفنان يعقوب الفرحان عن دوره في مسلسل "رشاش"

وقدم قصي برفقة معتصم النهار جائزة المطربة المفضلة للفنانة أصالة نصري والتي حصد عناقها مع قصي تفاعلاً كبيراً على السوشال ميديا.

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