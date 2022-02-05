محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تعتبر عبارة "الأقل هو الأكثر" دقيقة بشكل خاص لأولئك الذين توقفوا عن استخدام الصابون لتنظيف أجسادهم، لماذا؟ لأن الممارسة لا توفر لهم المال على المنتجات فحسب، بل إنها ألطف على بشرتهم، والأهم من ذلك، وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعد في موازنة ميكروبيوم الجلد.

تمامًا مثل تلك الموجودة في أمعائك، تحتوي بشرتك على ميكروبيوم، إذا كان متوازنًا جيدًا، فهو مليء بالبكتيريا والكائنات الحية المعروفة باسم الميكروبات التي تحمي الجلد، وتثبت مستوى الأس الهيدروجيني، وأكثر من ذلك، وفقًا لمجلة فوج.

ولكن ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام الصابون؟.

وفقا لموقع " thelist"، غالبًا ما تفرط المواد الكيميائية الموجودة في الصابون في تجريد المنطقة الأحيائية، وبالتالي تحرم البشرة من تلك الفوائد.

وقالت سارة بالانتين، مؤلفة مدونة The Paleo Mom ،: "من خلال إزالة تلك المواد الكيميائية من الصابون التي تقتل أنواعًا معينة، يمكننا تعزيز هذا التنوع مرة أخرى والحصول على ميكروبيوم صحي حقًا مفيد لبشرتك، وهي أخبار رائعة جدًا".

وبعد التخلص من رغوة الصابون، يقول الذين امتنعوا عن استخدامه إن بشرتهم أصبحت أكثر رطوبة من قبل.

وقالت الدكتورة رانيلا هيرش، طبيبة الأمراض الجلدية في بوسطن بالولايات المتحدة: "عمليًا، يستحم معظمنا أكثر مما نحتاج إليه، وهو ما يترك الجلد جافًا ومتهيجًا غالبًا، على الرغم من أنك تعتقد أنك تزيل الزيوت "السيئة" عندما تقوم برغوة الصابون، فإن الميكروبيوم الخاص بك يحتاج إلى بعض منها للحفاظ على حاجزه سليمًا، لهذا السبب يجد أولئك الذين لا يستخدمون الصابون أن بشرتهم تبقى رطبة بشكل طبيعي".

والأكثر إغراءً، بعد المرور بمرحلة انتقالية غير مريحة،، كريهة الرائحة، يقول مستخدمو الصابون إنهم لم يعودوا يعانون من رائحة الجسم.

وأوضحت سارة بالانتين: "تنتج بشرتنا وفروة رأسنا الكثير من الزيت عندما نغسل هذا الزيت باستمرار بالصابون، بمرور الوقت، تغيرت بشرتي، معظم الناس يشطفون فقط في الحمام، مع التركيز على المناطق التي تميل إلى أن تصبح متسخة، من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أهمية غسل اليدين على النحو الموصى به من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، للحماية من الفيروسات".

وقالت ساندي سكوتنيكي، طبيبة الأمراض الجلدية في تورنتو، لصحيفة The Guardian، إن الزيادة المجتمعية في الاستحمام قد غيرت ميكروبيوم الجلد، هل تسبب ذلك في زيادة أمراض الجلد الالتهابية؟ أعتقد أن الجواب نعم، لكننا لا نعرف، بشكل عام، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة لإثبات الفعالية الكاملة للصابون، لكن الاتجاه آخذ في الارتفاع.