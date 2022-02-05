أخطاء احذر ارتكابها أثناء التسوق في السوبر ماركت.. تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الذهاب للتسوق من السوبر ماركت، مهم لشراء احتياجات المنزل الأساسية، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها معظم الأشخاص في متجر البقالة تسبب زيادة الوزن، وهي كالتالي، وفق ما ذكر موقع "eatthis":

1- التسوق وأنت جائع:

المثير للدهشة أن المتسوقين الجائعين يختارون فقط المزيد من الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية، وعدد أقل من الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية.

2- عدم قراءة ملصقات التغذية:

لا يجب وضع أي منتج في عربة التسوق دون التحقق من الملصق الموجود به أولا، حيث إنه يمكن أن تحتوي العديد من المنتجات التي تشتريها يوميا على مستويات عالية من السكر والدهون الالتهابية ومبيدات الآفات الضارة.

لذا تساعدك قراءة الملصقات على تجنب إضافة الأطعمة غير المرغوب فيها بطريق الخطأ إلى عربة التسوق الخاصة بك، وكشفت دراسة في الاقتصاد الزراعي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن النساء اللواتي يقرأن ملصقات التغذية أكثر عرضة للبقاء نحيفات على المدى الطويل.

3- التسوق دون قائمة:

التسوق دون قائمة يجعلك أكثر عرضة لاختيار مشتريات غير صحية لنظامك الغذائي، بالإضافة إلى أنك ستعود إلى المنزل دون المنتجات التي تحتاجها لإعداد وجبات نظيفة ومليئة بالعناصر الغذائية، لذا من الأفضل إعداد قائمة بالمنتجات والأطعمة التي ترغب في شرائها قبل الذهاب للتسوق.

4-التسوق في الممرات المركزية:

عادة ما يتم وضع الأطعمة السريعة، مثل رقائق البطاطس والحلوى والصودا، على الرفوف في الممرات المركزية الموجودة في متجر البقالة، ما يدفع المتسوقون إلى شراء هذه المنتجات التي تسبب زيادة الوزن، لذا من الأفضل التسوق حول محيط المتجر، حيث من المرجح أن تتواجد الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون.

5- شراء السلطة من متجر البقالة:

غالبا ما تحتوي السلطات الجاهزة في متجر البقالة بصلصات التسمين والجبن وغيرها من الإضافات غير الصحية المليئة بالسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن في محيط الخصر.

6- تدع أطفالك يختارون:

عندما تسمح لأطفالك باختيار الأطعمة في المتجر، فأنت لا تفعل ما هو الأفضل لصحتهم، ووفقا لتقرير صادر عن مركز العلوم في المصلحة العامة (CSPI)، فإن متاجر البقالة تضع عمدا حبوب سكرية ذات شخصيات كرتونية على مستوى عيون الأطفال لإثارة طلبات الحصول على تلك الحبوب.

وأشارت دراسة التغذية للصحة العامة لعام 2014 إلى أن معظم الحلوى ورقائق البطاطس والصودا في ممرات الخروج يتم وضعها على مستوى عيون الأطفال، وفي متناول اليد حتى ينجذب إليها الأطفال أكثر.

7- شراء العناصر الموجودة على مستوى العين:

تضع سلاسل المتاجر، العناصر التي يريدون منك شرائها بكميات كبيرة على مستوى العين، مثل رقائق البطاطس والفول السوداني، وبالتالي هذه الأطعمة تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن.

8-التسوق في متجر الأطعمة الجاهزة:

قد تعتقد أن التسوق وشراء الأطعمة الجاهزة من متجر البقالة من الأمور الصحية، لكن هذا ليس صحيحا دائما، نظرا لأن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، بالإضافة إلى مستويات عالية من الصوديوم التي تؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ.

9- شراء كمية كبيرة من الطعام من ممر الفريزر:

بالرغم من أن الأطعمة المجمدة مريحة للغاية، لكن الكثير منها مليء بالصوديوم، ولن يتسبب الصوديوم في زيادة الوزن عن طريق الاحتفاظ بالماء وانتفاخ معدتك فحسب، بل يؤدي استهلاك مستويات عالية من الصوديوم في نظامك الغذائي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب.

10- التسوق في وقت متأخر من الليل أو أثناء الإجهاد:

الإجهاد والتعب يمكن أن تجعل بعض الأشخاص عرضة للأكل وتناول الأطعمة غير الصحية المنتشرة التي يمكنك العثور عليها في متجر البقالة، ما يؤدي إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.

12- شراء سلع منخفضة:

يؤدي شراء السلع المنخفضة إلى توفير المال، ولكن لا يوفر السعرات الحرارية، وأكدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للطب الوقائي، أنه نظرا لتحفيز المتسوقين يتلاعب كل من المصنعين وتجار التجزئة بخفض الأسعار للتأثير على العملاء لشراء المنتجات المليئة بالسعرات الحرارية والمواد الحافظة.

13- الوقوع في عروض اشترِ واحد واحصل على الآخر:

يؤدي هذا الأسلوب التسويقي المستخدم في المتاجر، إلى أن العملاء في النهاية يشترون أكثر مما يخططون له، ما يعني اكتساب واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

14- شراء عبوات متعددة:

يمكن أن توفر لك العبوات المتعددة من الحساء والرقائق والحلوى والأطعمة السريعة الأخرى سعرات حرارية أكثر من اللازم.