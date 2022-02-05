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في يومه العالمي.. أعراض خفية تنذر بالإصابة بأندر أنواع السرطانات

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض وعلاج سرطان اللسان

يظل السرطان من الأمراض التي تثير الرعب والخوف في نفوس الكثيرين بمجرد سماع اسمه بالرغم من التقدم الذي توصل إليه العلم لمكافحة هذا المرض، ولذلك يُحتفل باليوم العالمي للسرطان في الرابع من فبراير كل عام لزيادة وعي الناس وبتشجيعهم على الكشف المبكر للوقاية، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أعراض أحد أندر أنواع السرطانات وهو «سرطان اللسان» وفقا للموقع الطبي «cancer researchuk».

سرطان اللسان

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سرطان اللسان من الأنواع النادرة وعند إصابته الأجزاء الأمامية يطلق عليه السرطان الفموي، في حين إصابته للأجزاء الخلفية يطلق عليه بسرطان البلعوم والفم.

أسباب الإصابة بسرطان اللسان

الإصابة بسرطان اللسان مرتبطة بالعديد من العوامل والعادات اليومية الخاطئة كالإدمان على تناول الكحول والتدخين الشره، لاحتواء التبغ على العديد من المواد المسرطنة، أيضا استهلاك كميات كبيرة من الكحول تؤدي لحدوث طفرات في خلايا الجسم ينتج عنها الإصابة بالسرطان.

أعراض الإصابة بسرطان اللسان

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في المراحل المتأخرة ينتج عنه شعور بألم في اللسان

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع حمية غذائية

عسر في التحدث واضطراب في الكلام

حدوث نزيف في اللسان

التهاب متكرر في الحلق

طرق علاج سرطان اللسان

يتم علاج سرطان اللسان بمجموعة من الطرق المختلفة حسب المرحلة وفي جزء من أجزاء اللسان توجد الإصابة.

العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي من الطرق الفعالة لمحاربة السرطان، ويتضمن التعرض لإشعاع يعمل على قتل الخلايا السرطانية.

التدخل الجراحي

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يلجأ الأطباء للتدخل الجراحي حينما تكون الحالة حرجة، ويقوم الطبيب باستئصال الجزء المصاب بالعملية الجراحية.

العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي لسرطان اللسان هو عبارة عن استخدام مجموعة من الأدوية ذات المفعول القوي لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج التوليفي

العلاج التوليفي عبارة عن اللجوء لأكثر من طريقة من الطرق المذكورة أعلاه.

أستاذ علاج أورام يوضح أعراض سرطان اللسان

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يوضح الدكتور«أحمد سليم فؤاد» أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني أبرز أعراض الإصابة بسرطان اللسان خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: «سرطان اللسان يشمل البلعوم والحلق والحنجرة، ومن أبرز أعراضه حدوث التهاب في الحلق وألم مبرح في البلع والشعور بآلام في الأذن وتغير ملفت في الصوت».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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