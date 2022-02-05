لو عندك «كرش».. نصائح بسيطة لتبدو أكثر نحافة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الظهور بشكل أنيق يتطلب الحفاظ على رشاقة الجسم، ليس للنساء فقط بل أيضا الرجال، حيث يعاني الغالبية العظمى منهم من مشكلة زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن المعروفة بـ«الكرش»، وما يثير الحيرة أنه يبدو واضحا عند ارتداء ملابس معينة ويختفي مع إطلالات أخرى، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي نصائح للرجال ليبدو أكثر رشاقة وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

اختيار الألوان الداكنة

اختيار ملابس بألوان داكنة من الحلول الجيدة لجعل المظهر يبدو أنحف، حيث تعمل كتمويه ومن أفضل الألوان للقيام بهذه المهمة الأسود والبني والأزرق الداكن.

تجنب الملابس الضيقة

الملابس الضيقة من الخيارات غير الموفقة لمن يعانون من زيادة الوزن خاصة منطقة «الكرش»، فيفضل اختيار القمصان الفضفاضة، وبقصات تعمل على إخفاء العيوب.

ارتداء جاكيت

من الطرق الجيدة لإخفاء منطقة البطن، ارتداء جاكت يعمل على إخفاء تلك المنطقة، وبالتالي تبدو الإطلالة النهائية أنحف عن الواقع.

ارتداء الجينز

إذا كنت غير مرتبط بالظهور بإطلالة رسمية في العمل، فيمكنك اختيار الجينز، فهو يعمل على جعل المظهر يبدو أكثر نحافة عن الأقمشة الأخرى المعتادة.

ثني القميص

يمكنك اختيار قمصان يمكنك ثنيها عند من عند منطقة البطن فهذ يعمل كتمويه ويجعلك تبدو أنحف مما أنت عليه.

البساطة

يفضل لمن يعانون من زيادة الوزن الابتعاد عن الملابس اللامعة والبراقة وذات التفاصيل الكثيرة والمبالغ فيها، فهي تجعل الشخص يبدو أكثر وزنا عن حجمه الطبيعي، لذلك ينصح خبراء العناية بالمظهر اختيار ملابس ذات ألوان محايدة.

اختيار القصات المناسبة

في كثير من الأحيان يقع الرجال في فخ اختيار قطع ذات قصات تعمل على إبراز العيوب، لذلك يُنصح بارتداء ملابس ذات «قصات» تعمل على إخفاء العيوب الجسم حتى وإن كانت بألوان فاتحة لكن القصة تلعب دور كبير في جعل الإطلالة النهائية تبدو أنحف.