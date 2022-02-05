الامارات | خبر مفاجيء وغير سار حول الطفل ريان.. فرق الانقاذ تحتاج 7 ساعات قبل الوصول إليه

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مفاجيء وغير سار حول الطفل ريان.. فرق الانقاذ تحتاج 7 ساعات قبل الوصول إليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر ميدانية عن خبر غير سار متعلق بإمكانية إنقاذ الطفل المغربي ريان، وقالت المصادر أن سبع ساعات تفصل فرق الإنقاذ للوصول إلى الطفل ريان.

وأوردت مصادر موقع "هسبريس" أن السلطات ستواصل تدخلاتها بالاعتماد على ثلاثة طبوغرافيين ومتخصصين في حفر الآبار.

وهكذا من المرتقب أن تحمل الساعات الأولى من صباح يوم غد أخبارا جديدة بشأن وضعية الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

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