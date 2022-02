احذر.. هذه العادات السيئة قد تجعل فقدان وزنك شبه مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير منا في إنقاص الوزن للحصول على قوام ممشوق، ولكن يرتكب العديد بعض العادات السيئة التي تجعل فقدان الوزن شبه مستحيل، كما أورد موقع "eatthis".

1- السهر لوقت متأخر في العمل:

لا تقتصر ساعات النوم المناسبة على إبقائك نشيطا طوال اليوم فحسب، بل أيضا في الحفاظ على نحافتك، حيث أثبت الباحثون أن الحفاظ على جدول نوم صحي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بطنك مشدودا.

ووجدوا أخصائيون أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل يزيد وزنهم بمقدار 2.5 مرة عن أولئك الذين ينامون ما بين سبع وثماني ساعات، لذا فإن النوم المتوسط من ست إلى ثماني ساعات كل ليلة، هو المقدار الأمثل للتحكم في الوزن.

2- غالبا ما تتخطى وجبات الطعام:

قد تعتقد أن تخطي الوجبات سيساعدك في الوصول إلى هدفك في إنقاص الوزن، ولكن خلافا للاعتقاد السائد، ليس هذا هو الحال، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار.

ونشرت المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة دراسة أوضحت أن الأشخاص الذين توقفوا عن الوجبة الأكثر أهمية في اليوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة 4.5 مرات.

ووفقًا لبحث تم الكشف عنه في Zero Belly Breakfasts، فإن تخطي الوجبات يبطئ عملية الأيض ويزيد من الجوع، بالإضافة إلى أنه يضع جسمك في وضع تخزين الدهون الأساسي ويزيد من احتمالات الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية.

3- أنت دائما تأكل في الخارج:

إذا كنت تتناول الطعام في الخارج، فمن المحتمل أنك تتناول سعرات حرارية وملح وسكر أكثر مما لو كنت قد أكلت داخل المنزل، وغالبا ما تكون خيارات المطاعم مليئة بالصلصات المدمرة للنظام الغذائي والصوديوم.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للتغذية أن طعام المطعم يحتوي على سعرات حرارية مثل الوجبات السريعة، حيث وجد الباحثون أن 92 في المائة من الوجبات التي تم جمعها من كل من المطاعم الكبيرة والمحلية في ثلاث مدن تحتوي في المتوسط على 1،205 سعرة حرارية ما يقرب من 60 في المائة من الاستهلاك اليومي الموصى به من قبل إدارة الأغذية والعقاقير .

4- الجلوس دائمًا:

إذا كنت تجلس على مكتب طوال اليوم، ففي المتوسط، نجلس 67 ساعة في الأسبوع ونقضي 7 ساعات فقط من كل 24 نتحرك، ألا يبدو هذا مقلقًا؟

يزداد الأمر سوءًا بسبب الوظائف المكتبية، نحرق 100 سعر حراري أقل يوميا في العمل مما كنا نحرقه قبل 50 عامًا.

وفقًا لدراسة أجرتها مجلة Clinical Journal of the American Society of Nephrology، فإن الوقوف في العمل يحرق 50 سعرًا حراريًا في الساعة أكثر من الجلوس.

5- تشتري منتجات قليلة الدسم:

يفكر معظم الأشخاص في شراء الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها قليلة الدسم أو حتى خالية من الدهون، لكن عادة ما توفر لك هذه الخيارات عددًا قليلاً من السعرات الحرارية الإضافية، وتستبدل الدهون غير الضارة بالكربوهيدرات بطيئة الأداء، ما يؤدي إلى اندفاع السكر، وبعد ذلك مباشرة ينتعش الجوع.

6- ما زلت تشرب الصودا:

ليس فقط أنك تستهلك كميات كبيرة من السكر في الدم، ولكنك أيضًا تشرب سعرات حرارية غير ضرورية.

وجدت دراسة في مجلة Journal of the American Geriatrics Society أن الأشخاص الذين شربوا اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية الدايت يوميًا على مدار 10 سنوات شهدوا زيادة محيط الخصر لديهم خمس مرات أسرع من غير الصودا.

7- تأكل على مكتبك:

تناول الغداء على مكتبك لا يخدم محيط الخصر لديك، وأنت لست الوحيد الذي يفعل هذا، وتكمن المشكلة في أنك تأكل بشكل مشتت، ما قد يجعلك تستهلك ما يصل إلى 50 في المائة من السعرات الحرارية أكثر مما كنت تقصد.

8- ما زلت تشتري الخبز الأبيض:

اسأل أي خبير في النظام الغذائي عن رأيه في الألياف، ومن المرجح أن يشرح لك أنها جزء أساسي من أي هدف لإنقاص الوزن، لذلك، لذا يجب تجنب شراء منتجات الخبز الأبيض، حيث تم تجريد دقيق القمح المكرر، مثل الخبز الأبيض والبيتزا والمكرونة والخبز، من الألياف بطيئة الهضم، ما يعني أن جسمك يمكنه تكسير ما تناولته للتو بسرعة كبيرة، وكلما أسرع جسمك في هضم هذه الأطعمة، زادت سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين وينتهي بتراكم الدهون.

9- تحب وجبة كومبو:

أوضح بحث في مجلة Public Policy & Marketing أنه يحصل الشخص على مائة (أو أكثر) من السعرات الحرارية الإضافية عندما تختار "وجبة كومبو"، لذا من الأفضل اختيار وجبة واحدة خفيفة.

10- الثرثرة أثناء تناول العشاء:

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition، فإن الوجبة التي يتم تناولها مع شخص آخر فقط تزيد بنسبة 33 بالمائة عن الوجبة التي يتم تناولها بمفردك، ويعتبر تناول الطعام مع أربعة أو ستة أو أكثر من ثمانية أصدقاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوجبات بنسبة 69 و70 و96 بالمائة، لأنه عندما تكون مع الأصدقاء، تميل الوجبات إلى الاستمرار لفترة أطول من الوقت.