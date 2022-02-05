اتبع خدعة الـ30 ثانية للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تستحوذ على إرادتك في أي وقت وأي يوم، فضلا عن أنه يساهم في تغيير يومك نحو الأسوأ وينتهي بك الأمر إلى ضعف عزيمتك على الحصول على وزن صحي.

ويمكنك محاربة هذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع زيادة الوزن باتباع حيلة الـ30 ثانية، التي نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع " timesofindia".

أشار الباحثون إلى أن استخدام أجزاء جسمك يساعد في مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مثل: وضع جبهتك أو إصبع قدميك على الأرض، أو التحديق في الحائط أو تخيل شم أو تناول أطعمة معينة.

ستساهم هذه الحيلة في تغير شدة شغفك في تناول الطعام لمدة 30 ثانية، وأفادت الدراسات أن النقر على الجبهة من أكثر الطرق فعالية أيضا.

ويمكنك تعديل طريقة تفكيرك بدلاً من الانخراط في الأنشطة البدنية التي تشغل عقلك، فإذا كنت تفكر ببساطة في العواقب التي ستحدث عند الاستسلام لرغباتك الشديدة في تناول الأطعمة الغير صحية، وبالتالي ستشتت انتباهك وتبتعد عن استهلاكها.

فعلى سبيل المثال، إذ كنت ترغب في تناول طعام غني بكمية كبيرة من السكر، وتذكرت أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة السعرات الحرارية الزائدة, سيساعد ذلك على صد الرغبة الشديدة لديك بشكل فعال.