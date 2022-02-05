لعشاق الـ«هوت دوج».. وصفات بسيطة سهلة ولذيذة لطريقة عمله في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الوجبات السريعة من أنواع الأكلات التي يفضلها الكثيرون الكبار والصغار على حد سواء، ويأتي «الهوت دوج» على رأس تلك الوصفات، ويمكن عمله بأكثر من طريقة غير تقليدية لكسر روتين الطعام الذي تشكو منه أغلب ربات البيوت، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي وصفات لذيذة بالهوت دوج على طريقة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج سنة أولى طبخ.

كورن دوج كوري

المقادير:

سوسيس

جبنة موزريلا

لعمل الطبقة الخارجية

2 كوب دقيق

ربع كوب سكر

بيضة

كوب حليب

ملح

فلفل أسود

3 كوب بقسماط

زيت للقلي

طريقة كورن دوج كوري

أولا قومي بتقطيع الهوت دوج إلى نصفين، على شكل أصابع ثم ضعي أصابع الهوت دوج داخل سيخ خشبي ثم أضيفي قطعة من الجبنة الموزريلا.

ضعي الدقيق والملح والبيض والسكر والحليب في بولة وامزجي الخليط جيدا، حتى تحصلي على عجينة

قومي بغمر الأسياخ داخل العجينة ثم اغمسيها بالبقسماط، واقليها في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشب

هوت دوج بوتيتو بايتس

المقادير

هوت دوج مقطع شرائح

بطاطس مسلوقة مهروسة

بقسماط

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي

طريقة التحضير

احضري بولة وضعي فيها البطاطس المهروسة وأضيفي التوابل الملح وفلفل أسود وتقلب ونضيف البقسماط ثم تقلب جيدا.

الطبقة الخارجية

في بولة نضع الدقيق والتوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا حتى يمتزج ببعضه البعض.

ضعي الدقيق وجميع التوابل في بولة، والبقسماط، ثم قومي بأخذ كرة من البطاطس المهروسة وضعيها داخل قطعة الهوت دوج وتغلق وتوضع في طبقة البيض والبقسماط ثم تقلى في الزيت وتقدم ساخن مع أنواع مختلفة من الصوصات حسب الرغبة.