الامارات | شاهد.. أحدث صورة للطفل #ريان أسير البئر

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث صورة للطفل #ريان أسير البئر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت قوات الحماية المدنية المغربية صورة حديثة للطفل ريان أسير البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي.

وتتواصل أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل حيث لم يتبقى أمام الفرق سوى أمتار قليلة.

وتستمر فرق الإنقاذ الآن في الحفر اليدوي في عمق الحفرة لتجهيز النفق الأفقي للوصول لريان ، من خلال 3 أنابيب معدنية.

وتداول نشطاء موقع "تويتر" مقطع فيديو يبيّن الحفر اليدوي من فرق الإنقاذ المغربية قبل تثبيت الأنابيب المؤدية إلى الطفل ريان.

واضطرت فرق الإنقاذ في وقت سابق إلى وقف عملية الحفر اليدوي، بسبب مواجهتهم لشق صخري، وفق صحيفة "هسبريس".

وتمد فرق الإغاثة ريان، الذي لم يتمكن من الأكل أو الشرب، بأنابيب الأوكسجين في يومه الرابع، بحسب ما أكده رئيس عملية الإنقاذ لوسائل إعلام في موقع البئر.

ويترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

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