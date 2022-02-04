طبيبة تكشف سببا صادما عن شيخوخة الجلد المبكرة: تبدأ من الطفولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الشيخوخة من الأمور التي لا مفر منها، وجزء أساسي من دورة الحياة إلا أنه هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تفاقم وتحفز من سرعة ظهورها، ما يسبب العديد من المشكلات النفسية لأصحابها، لذا نواصل في الموضوع التالي مع أحد أطباء الجلدية لمعرفة أسباب حدوث شيخوخة الجلد المبكرة.

قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب بنها لـ«هن»، إن الجلد يعتبر عضوا من الجسم يعاني من الشيخوخة مثل بقية الأعضاء، ولكن يتعرض للعديد من العوامل الجوية المحيطة التي تؤدي إلى تقدمه في العمر.

الشمس سبب تراكمي من الطفولة لشيخوخة الجلد المبكرة

وتابعت «إيمان» أن تقدم عمر الجلد له أسباب داخلية مثل الاستعداد الوراثي، وخارجية والتي يعد أولها التعرض لأشعة الشمس إذ تمثل 90% من أسباب شيخوخة الجلد، لذلك علامات الشيخوخة تظهر في أجزاء الجسم المعرضة للشمس، مثل الوجه والكفين، كما يوجد أسباب أخرى فيما يلي:

- التدخين.

- التوتر العصبي.

- سوء التغذية.

- الأمراض المزمنة المختلفة.

وأشارت «سند» إلى أن علامات الشيخوخة في الوجه عادًة تظهر حول العين، ظهر اليد، والرقبة، وتبدو على هيئة خطوط أو تجاعيد دقيقة، وجفاف في الجلد مع درجة من درجات الدمور في سمك الجلد، ما يؤدي إلى تقليل سمك الجلد ونسبة الرطوبة وبالتالي يزداد جفاف الجلد.

وأكملت أستاذ الجلدية إن التجاعيد تظهر في كامل الوجه خاصًة منطقة الجبهة وحول الفم، كما يحدث تهدل في الجلد، وبقع بنية في الأماكن المعرضة للشمس، بالإضافة إلى ظهور شعيرات دموية أو كدمات تحت الجلد.

العلاج

«الوقاية خير من العلاج»، هكذا بدأت الطبيبة حديثها إذ نصحت في المراحل الأولى بأنه لابد من الحفاظ على البشرة من التعرض للشمس من سن الطفولة لأن التأثير تراكمي بالإضافة إلى اتباع الآتي:

- استخدام كريمات الوقاية من الشمس

- ارتداء الملابس القطنية البيضة حتى لا يتعرض الجلد مباشرًة إلى الشمس

- استخدام «الكابات والبورنيطة».

- الحفاظ على تناول نظام غذائي صحي غني بشرب المياه وأكل الخضروات الملونة.

- استخدام كريمات ترطيب، وفي حالة تقدم السن يفضل استخدام كريمات مرطبة معززة بالفيتامينات بفيتامين «A».

إجراءات خاصة للعناية بالجلد

- استخدام جلسات الميزوثيرابي لحقن الفيتامينات داخل الجلد.

- جلسات تقشير البشرة لتجديد حيويتها وإزالة التصبغات البنية.

- جلسات الليزر تساعد بدرجة كبيرة في إزالة التجاعيد والندب المختلفة التي تصيب البشرة.

- حقن الهيالورونيك أسيد بصوره المختلفة للمحافظة على رطوبة البشرة، وحيويتها، بالإضافة إلى تحفيز خلايا الجلد لإنتاج الكولاجين والأنسجة المرنة الخاصة بنضارة البشرة.

- استخدام البوتكس للتخلص من التجاعيد الحركية التي تظهر مع تعبيرات الوجه.

- استخدام ذبذبات الراديو من التقنيات الحديثة التي تساعد على حيوية البشرة بدون آثار سلبية.

- تناول فيتامين سي بصورة فموية، والمكملات الغذائية التي تحافظ على حيوية الجلد، وتحفيز الكولاجين.