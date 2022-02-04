نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى.. والجمهور: «بنتك تشيز كيك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تحرص المغنية اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة، والتي تجمع بينها وبين أسرتها، وكان آخرها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا الهاشم، التي بلغت من العمر 3 سنوات.

ونشرت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور التي كانت برفقة زوجها وبناتها الثلاث والأشخاص المقربين لها، خلال الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها «ليا»، مدونة عليها: «كل سنة وإنتي فرحة البيت ودقات قلبه».

احتفال نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

عكست الصور الأجواء العائلية المرحة التي أظهرت الفرح والاحتفال الذي شهدته الأسرة، حيث ارتدت الأبنة «ليا» فستانًا من اللون الأحمر، كما تميز الاحتفال بمظاهر أعياد الميلاد بالبالونات الملونة، والألوان الزاهية، والألعاب التي كانت تبرز مشاعر الفرحة وتزهر نبض الحياة.

اتسم حفل عيد الميلاد بالخروج عن المألوف عن احتفالات الفتيات التي يطغو عليها العرائس، ولكن زين عيد ميلاد الفتاة الصغرى بمجسمات الديناصورات، والسيارات.

ونشرت المغنية نانسي عجرم فيديو عبر خاصية «ستوري» وهي تطفي شموع كعكعة عيد الميلاد مع طفلتها، وبجانب أسرتها المكونة من ثلاث فتيات وزوجها فادي الهاشم.

«ليا» تخطف أنظار الجمهور

لاقت الصور والفيديوهات استحسان العديد من الفنانين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت «عجرم» العديد من المعايدات احتفالًا بعيد الميلاد، وكان من بين التعليقات: «كل سنة وهي طيبة العمر كله لها.. دي تشيز كيك والله».

آخر ظهور فني لنانسي عجرم

وكانت آخر أعمال المغنية اللبنانية نانسي عجرم إحياءها حفل «Joy Awards» في المملكة العربية السعودية، ولاقت إعجاب الجمهور وخطفت الأنظار كعادتها عند أول ظهور لها خلال أدائها فقرتها الغنائية، كما حرصت أيضًا على مشاركة جمهورها بالصور والفيديوهات عبر «إنستجرام» للتعبير عن سعادتها لتواجدها في الحفل.