في يومهم العالمي.. نصائح التغذية السليمة لمرضى السرطان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لمرضى السرطان، وتعد التغذية من الأمور المهمة لهم حيث تحتاج أجسادهم إلى مجموعة من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية المناعة لمقاومة المرض.

نصائح التغذية السليمة لمرضى السرطان

أوضحت الدكتورة هدير سيف، استشاري التغذية العلاجية، أهم المأكولات الصحية المناسبة لمريضات السرطان، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» وجاءت كالتالي:

- تقسيم الوجبات الغذائية على 6 أو 7 وجبات وذلك حتى يتناسب مع الجهاز الهضمي.

- مراعاة نسبة الألياف وذلك للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

- عند الشعور بالجوع بين وجبة وأخرى يمكن تناول الوجبة ولا ينتظر ميعاد الوجبة التالية.

- في حال المعاناة من تقرحات بسبب الأدوية، نقوم بطحن الأكل أو ضربة في الخلاط.

- تناول الموز والبطاطا لأنها من الأكلات المفيدة التي يسهل هضمها.

- تناول الوجبات مطبوخة بشكل جيد لمرضى السرطان.

الأكل الممنوع لمرضى السرطان

- اللحوم المعالجة والمطبوخة باستخدام حرارة عالية، واللحوم المشوية على العيدان، واللحوم المقلية قليا عميقا، اللحوم المخبوزة، وذلك لأن تعريض بروتينات اللحوم إلى الحرارة العالية يسبب إنتاج مواد مسرطنة.

- الأطعمة المحفوظة

- تعد مادتي النترات والنتريت من المواد المسرطنة.

- الابتعاد عن المخللات وأي مواد حافظة.

- اللحوم غير المطبوخة

- تعد اللحوم والدواجن والأسماك غير المطبوخة جيدا من أنواع الأكل الممنوع لمرضى السرطان.

- البيض غير المطبوخ، وتعد هذه المنتجات من أنواع الأكل الممنوع لمرضى السرطان مثل صلصات السلطة، المايونيز.