الامارات | أستاذ جامعي سوداني يحمل رضيعة لإحدى طالباته أثناء المحاضرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعي سوداني يحمل رضيعة لإحدى طالباته أثناء المحاضرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من الاعجاب، صورا لأستاذ جامعي سوداني، يحمل طفلة رضيعة لإحدى طالباته، نائمة على كتفه، أثناء إلقاء المحاضرة.

وكانت الطفلة تبكي أثناء محاضرة بكلية التمريض، جامعة الضعين، غربي السودان، ولم تتمكن والدتها الطالبة من التركيز، فحملها الأستاذ، فهدأت ونامت على كتفه في اطمئنان تام. بحسب «سودان برس».

وتبذل العديد من الطالبات المتزوجات جهود عظيمة، من أجل مواصلة تعليمهن، في ظل ظروف عصيبة يمر بها السودان.

ولاقت مبادرة الأستاذ اعجابا واسع النطاق، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله من قلب عطوف وتعامل بخلق رفيع مع طل

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