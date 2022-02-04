أبرزها تغير الصوت.. 6 أعراض تدل على الاصابة بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع توغل الموجة الأخيرة من كورونا، وانتشار متغير أوميكرون انسحبت علامات أساسية ومميزة للمرض كالتعب، والحمى، وآلام الجسم، والسعال، والقشعريرة واستجدت أخرى، بعضها غريب أو نادر، فيمكن للفيروس أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي قد لا تتوقعها، وفقًا لموقع eatthis.

يقول الدكتور جافيد صديقي، المسؤول الطبي الأول في TeleMed2U ، إن كورونا فيروس تنفسي يمكن أن يصيب عددًا لا يحصى من الخلايا في جميع أنحاء جسم الإنسان.

وأضاف أن هذا الفيروس لديه القدرة على التسبب في مجموعة من الأعراض وبالتالي من المتوقع أن يعاني بعض الأفراد من "أعراض غير شائعة"، مشيرًا إلى أن هذا فيروس غير عادي للغاية.

-تغيير في الصوت

تقول الدكتورة نيكول بوندي، أخصائية الروماتيزم إنه تم الإبلاغ عن حدوث تغيير في الصوت (بحة في الصوت عادةً) ويُعتقد أنه ثانوي لفيروس SARS-CoV-2 الذي يؤثر على الأعصاب التي تزود الأحبال الصوتية."

-الخلل اللاإرادي

وفقًا للدكتور بوندي، يمكن أن يؤدي هذا إلى خفقان القلب (الذي يُشار إليه عادةً على أنه ارتفاع كبير في معدل ضربات القلب بعد الحد الأدنى من المجهود)، وعدم تحمل الانتصاب (الدوخة أو الإغماء عند النهوض من وضع الجلوس)، والحمى غير المبررة، من بين أمور أخرى.

يعتقد أن هذه الأعراض ناتجة عن جهاز المناعة في الجسم، والذي تم تنشيطه بواسطة SARS-CoV-2، مما أدى إلى تعطيل الجهاز العصبي اللاإرادي، وقد تم ربط الأجسام المضادة الذاتية (الأجسام المضادة التي تهاجم أنسجة الجسم) من خلال بعض الأبحاث مع الخلل الوظيفي اللاإرادي المرتبط بـ غير المعدية وغير المعدية.

- أعراض الجهاز الهضمي

يقول الدكتور صديقي إن بعض مرضى كورونا أبلغوا عن مشاكل في الجهاز الهضمي، نظرًا لحقيقة أن SARS-CoV-2 يستخدم مستقبلات ACE-2، يمكن للفيروس أن يسبب أعراضًا إضافية مثل أعراض الجهاز الهضمي ألم في البطن، غثيان، قيء أو إسهال."

- تغييرات الجلد

يوضح الدكتور صديقي أن تغيرات الجلد يمكن أن تحدث لدى الأفراد المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة تظهر عادة طفح جلدي أحمر مسطح مغطى بنتوءات صغيرة وتغير في لون أصابع اليدين والقدمين وخلايا منتشرة أو موضعية، يميل الأطفال والشباب إلى زيادة حدوث تغيرات في لون أصابع القدم.

- الارتباك

يقول الدكتور صديقي: "على عكس معظم فيروسات الجهاز التنفسي، ارتبط كورونا بارتباك طويل الأمد.. فافترض الكثير أن هذا يرجع إلى نقص الأكسجة في الدم، ولكن حتى المرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط أبلغوا عن ارتباك طويل الأمد، نظرًا لأن كوفيد يمكن أن تترافق هذه الفيروسات مع التهاب الملتحمة".

على الرغم من أنه ليس من غير المألوف مع فيروسات كورونا، فإن ظهورها تسبب التهاب الملتحمة مع كورونا في اعتبار عامة الناس هذا عرضًا غير عادي ويمكن أن يترافق مع حساسية طويلة للضوء.

- طنين الأذن (رنين في الأذنين)

تقول الدكتورة هداسا كوبفر، أخصائية السمع، إن أجهزتنا المناعية فردية ومعقدة للغاية، وعند مزجها مع الظروف الأساسية الفريدة الخاصة بنا، يبدو أنكورونا يحرك الوعاء ويظهر هذه الأعراض الجديدة وغير العادية لدى الأفراد .

يمكن أن يكون طنين الأذن المفاجئ مرهقًا، خاصةً إذا كان الطنين مصحوبًا بفقدان السمع، يجب على المرء أن يرى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة فورًا، نظرًا لأن العلاج بالستيرويد قد يكون قادرًا على عكس الحالة إذا تم إعطاؤه خلال فترة زمنية قصيرة.

إذا كان الطنين أكثر اعتدالًا ولم يتم إدراك فقدان السمع، فيمكن للمرء مراقبة أعراضه لمعرفة مدى تقدمه، أحيانًا يهدأ طنين الأذن الأيام الأسابيع القليلة القادمة حيث يتعافى المريض من كورونا، سيرى بعض الأشخاص تحسنًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

من غير المرجح أن يختفي طنين الأذن الذي يستمر لأكثر من 6 أشهر تمامًا، ويجب بالتأكيد استشارة أخصائي السمع للحصول على توصيات طويلة الأجل، في هذه الحالات، عادةً ما يعاني الفرد من ضعف سمع طفيف استعداد أساسي للإصابة بطنين الأذن طوال الوقت الذي زاد فيه الفيروس.

- لماذا تحدث هذه الأعراض لدى بعض الناس دون البعض الآخر؟

يوضح الدكتور صديقي أن هناك العديد من الفرضيات التي تشمل الحالات الأساسية، ومرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والتاريخ الأساسي لمشاكل الجهاز التنفسي، بينما تتضمن فرضية أخرى، تسبب الفيروس في التهاب مزمن أو يؤدي إلى تطوير تفاعل أو مرض مناعي ذاتي .